Meloni: "Tolgono figli a chi vive nei boschi e stanno in silenzio sui rom" Lo ha dichiarato la premier ad Atreju

"Lo Stato che si vuole sostituire alle mamme e ai papa' ha dimenticato i suoi limiti, come lo ha superato chi non si e' fatto remore a difendere la decisione di mettere in comunita' dei bambini che vivono con i propri genitori nella natura e poi pero' rimane in silenzio davanti alla vergogna di bambini che vivono nelle baraccopoli nei campi Rom, che vengono mandati a fare accattonaggio o a rubare. Sono banali principi di buon senso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju, la festa di Fdi.