Alcol a minori e spritz low cost: scattano i sigilli della questura Il blitz della polizia in un locale dell’Eur a Roma

Spritz a prezzi stracciati, raduni pubblicizzati come “school party” e controlli sull’età dei clienti praticamente assenti: è quanto emerso dagli accertamenti della Polizia di Stato che hanno portato alla sospensione della licenza per il titolare di un esercizio commerciale in zona Esposizione. Il locale resterà chiuso per i prossimi 10 giorni.

I noti “school party” venivano reclamizzati a cadenza settimanale, spesso con scarso preavviso, attraverso storie pubblicate sui social network e rilanciate sulle pagine frequentate da studenti di alcune scuole superiori della zona.

Le iniziative attiravano numerosi giovani, anche minorenni, ai quali venivano somministrate bevande alcoliche senza che fosse richiesto loro alcun documento di identità per verificarne l’età.

È quanto emerso nel corso di accertamenti degli agenti della sezione polizia amministrativa del distretto esposizione.

Già nel mese di aprile, la situazione aveva destato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere, tanto da indurre il Questore a disporre una prima sospensione dell’attività per sette giorni.

Nonostante il precedente provvedimento, il locale avrebbe continuato a reiterare le stesse modalità di pubblicizzazione e gestione delle serate.

È quanto segnalato da alcuni residenti tramite l’applicazione YouPol, che ha fatto scattare ulteriori controlli della polizia.

Solo qualche giorno dopo, l’intervento di una volante, chiamata a supporto del personale del 118, ha restituito conferma di quanto era stato oggetto della segnalazione: un ragazzo minorenne, dopo aver consumato alcol all’interno del locale, era stato soccorso in strada, quasi esanime.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, nessuno gli avrebbe richiesto di esibire un documento di identità.

Alla luce degli elementi raccolti, al termine dell’attività istruttoria, sono scattati nuovamente i sigilli della Polizia di Stato, con la notifica del provvedimento del Questore di sospensione della licenza per 10 giorni.