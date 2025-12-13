Roma: Notificato divieto per iniziativa Forza Nuova

È stato notificato ai referenti del movimento Forza Nuova il provvedimento di divieto del Questore di Roma a svolgere un’iniziativa itinerante annunciata presso il Parco Sangalli nella giornata di oggi 13 dicembre.
Alla base delle motivazioni del divieto la aleatorietà delle finalità dell’iniziativa.
La manifestazione, oggetto di una mera comunicazione veicolata per posta elettronica alla Questura, denominata dagli organizzatori come “passeggiata della sicurezza”, è stata associata ad una locandina diffusa dalla predetta sigla, tramite i canali social, recante una terminologia tale da indurre a ritenere che l’iniziativa possa assumere connotati riconducibili ad attività di proselitismo finalizzata all’iscrizione al movimento.
Vieppiù, è stata rilevata la irritualità delle modalità con cui la iniziativa è stata “annunciata” non conformi al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Con il provvedimento notificato nelle ultime ore viene comunque indicata la possibilità di esercitare il diritto a manifestare con diverse modalità, previa formalizzazione di preavviso, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, all’Autorità di pubblica sicurezza ed in subordine alle valutazioni in materia di ordine sicurezza pubblica.