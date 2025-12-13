Criminalità a Foggia: rafforzata la videosorveglianza

Sottoscritto il protocollo di contitolarità tra questura ed il comune di Foggia per la videosorveglianza cittadina.
La sala operativa della questura, grazie all’accordo sottoscritto, si arricchirà anche dalle numerose telecamere di videosorveglianza già in uso alla polizia locale.
Il sistema di videosorveglianza cittadino che, entro la fine del 2026, sarà ulteriormente incrementato, renderà il controllo del territorio sempre più capillare ed efficace, permettendo alla polizia di stato di fornire risposte immediate e tempestive alle esigenze della cittadinanza.