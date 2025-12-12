Foggia, bilancio polizia novembre: 14 operazioni, 30 arresti e 43 denunce Le attività operative si sono concentrate nelle aree maggiormente sensibili

Anche nel mese di novembre la polizia di stato ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di novembre, nella città di Foggia sono state realizzate 14 operazioni ad Alto Impatto ed ulteriore attività ad Alto Impatto è stata espletata nel comune di Orta Nova.

Inoltre, sono stati espletati 61 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 15565 soggetti, al controllo di 7392 veicoli, all’arresto di 30 persone, alla denuncia di 43 soggetti al sequestro di 1,547 kg. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Si rinnova, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive, anche in forma anonima, attraverso l’applicazione Youpol per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112Nue.