Mattarella all’Altare della Patria: «Libertà, giustizia e pace» Cerimonia per la giornata dell’Unità nazionale a Roma

In occasione della giornata dedicata all’Unità nazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia ufficiale all’Altare della Patria a Roma, dove ha deposto una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha invitato cittadini e istituzioni a custodire i valori su cui si fonda la Repubblica italiana.

Il richiamo ai valori costituzionali

«Libertà, giustizia e pace devono continuare a guidare l’azione delle istituzioni e della società», ha affermato Mattarella, sottolineando la necessità di una convivenza civile fondata su solidarietà e democrazia. Alla cerimonia hanno partecipato le principali cariche dello Stato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato l’importanza della ricorrenza ringraziando «tutti coloro che contribuiscono a rendere l’Italia una Nazione unita».