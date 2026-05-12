Famiglia nel bosco, lascia la difesa: sempre più vicino l'affido dei tre bimbi Nuovo cambio di legale per Catherine Birmingham e Nathan Trevallion

Nuovo strappo nella difesa. La “famiglia nel bosco” cambia ancora avvocati. Marco Femminella e Danila Solinas, del Foro di Chieti, hanno rinunciato al mandato per assistere Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La motivazione, sintetizzata dalla legale, è netta: “Non c’era una visione comune”. Al loro posto entra Simone Pillon, ex senatore della Lega ed esperto di diritto di famiglia.

L’istanza respinta

Nella stessa giornata il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha rigettato l’istanza depositata il 31 marzo, con cui si chiedeva la revoca del provvedimento che aveva allontanato la madre dalla struttura ospitante di Vasto e la riunificazione del nucleo familiare. La decisione arriva dopo mesi di tensioni giudiziarie e dopo altri cambi nella squadra difensiva.

Il nodo dei figli

Il caso resta delicatissimo. I tre bambini sono in struttura protetta, mentre la responsabilità genitoriale risulta ancora sospesa. La situazione si è ulteriormente complicata dopo il ricovero della figlia più piccola all’ospedale di Vasto per problemi polmonari e dopo le contestazioni della madre sulla gestione sanitaria.

Una linea difensiva da ricostruire

Con l’ingresso di Pillon, la strategia legale dovrà essere ridefinita in tempi rapidi. Sul tavolo restano le controdeduzioni alla perizia psicologica che ha giudicato la coppia inadeguata alla genitorialità. Il rischio, ora, è che la vicenda si avvii verso provvedimenti più stabili sull’affidamento dei minori.