Diffamazione contro Pellegrini, Fabrizio Corona rinviato a giudizio Il gup di Roma dispone il processo per l’ex fotografo dei vip

Il gup del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del calciatore Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana. Il procedimento nasce da una vicenda del 2023 legata alla pubblicazione online di accuse poi ritenute false nei confronti del giocatore. Secondo quanto ricostruito dalla procura, Corona avrebbe amplificato e diffuso le dichiarazioni di una donna, una cittadina romena di 27 anni, intervistandola e pubblicando il contenuto sul sito Dillingernews. Nel video e nei contenuti online la donna sosteneva di aver avuto una relazione con il calciatore e lo accusava di stalking.

Le accuse ritenute false

L’inchiesta giudiziaria contesta alla donna di aver denunciato falsamente Lorenzo Pellegrini presentando una querela nell’agosto del 2023 negli uffici giudiziari di piazzale Clodio, a Roma. Nel racconto, riportato anche nei contenuti diffusi online, sosteneva di aver avuto una relazione con il giocatore tra gennaio e luglio dello stesso anno. Nel capo di imputazione si parla di accuse calunniose che descrivevano presunte richieste di denaro per prestazioni sessuali e un controllo esercitato sul suo conto da persone riconducibili al calciatore.

Secondo gli investigatori, tali affermazioni sarebbero state completamente inventate e avrebbero danneggiato la reputazione del centrocampista giallorosso.

Messaggi minacciosi sui social

La donna è stata rinviata a giudizio anche per calunnia e minacce. Secondo l’accusa avrebbe inviato messaggi dal tono intimidatorio alla moglie di Pellegrini e a un suo familiare tramite Instagram. Il materiale diffuso online da Corona, iniziato con un video pubblicato il 30 ottobre 2023 dal titolo “Breaking News, cinque denunce per stalking. I guai con le escort di Lorenzo Pellegrini”, avrebbe contribuito a diffondere e amplificare le accuse. Per questo la procura contesta all’ex fotografo dei vip il reato di diffamazione aggravata, con l’aggravante della recidiva.

La richiesta di risarcimento

Il calciatore si è costituito parte lesa nel procedimento e ha chiesto un risarcimento di 100 mila euro. La somma, secondo quanto annunciato, sarebbe destinata a iniziative benefiche. La prima udienza del processo è stata fissata per il 1° dicembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma. L’avvocato del calciatore, Federico Olivo, ha espresso soddisfazione per la decisione del gup, sottolineando che il dibattimento sarà la sede in cui la vicenda verrà approfondita nel dettaglio.