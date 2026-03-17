Maxi tamponamento nella galleria sull’A20, coinvolti circa 80 veicoli Incidente nella galleria Villafranca tra Milazzo e Rometta: traffico bloccato

Un maxi tamponamento a catena ha coinvolto circa ottanta mezzi sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’interno della galleria Villafranca, nella corsia di marcia verso il capoluogo siciliano. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco di Messina, nello scontro sono rimasti coinvolti automobili, furgoni e mezzi pesanti. Il numero elevato di veicoli ha reso particolarmente complessa la gestione dell’emergenza all’interno della galleria.

Operazioni di soccorso

Subito dopo l’incidente la circolazione autostradale è stata completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone coinvolte. Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per liberare gli occupanti dei mezzi rimasti intrappolati nella galleria e mettere in sicurezza i veicoli.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, impegnati nell’assistenza ai feriti, e gli agenti della Polizia stradale, che stanno gestendo la viabilità e avviando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Traffico paralizzato sull’A20

L’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta chiusa nel tratto interessato per permettere la rimozione dei mezzi e le operazioni di messa in sicurezza. Le autorità stanno predisponendo deviazioni e percorsi alternativi per limitare i disagi agli automobilisti.

Le cause del maxi tamponamento sono ancora in fase di accertamento e non si esclude che possano aver influito condizioni di traffico intenso o problemi di visibilità all’interno della galleria.