Maxi tamponamento nella galleria sull’A20, coinvolti circa 80 veicoli

Un maxi tamponamento a catena ha coinvolto circa ottanta mezzi sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’interno della galleria Villafranca, nella corsia di marcia verso il capoluogo siciliano. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.
Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco di Messina, nello scontro sono rimasti coinvolti automobili, furgoni e mezzi pesanti. Il numero elevato di veicoli ha reso particolarmente complessa la gestione dell’emergenza all’interno della galleria.
Operazioni di soccorso
Subito dopo l’incidente la circolazione autostradale è stata completamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e l’evacuazione delle persone coinvolte. Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per liberare gli occupanti dei mezzi rimasti intrappolati nella galleria e mettere in sicurezza i veicoli.
Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, impegnati nell’assistenza ai feriti, e gli agenti della Polizia stradale, che stanno gestendo la viabilità e avviando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Traffico paralizzato sull’A20
L’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta chiusa nel tratto interessato per permettere la rimozione dei mezzi e le operazioni di messa in sicurezza. Le autorità stanno predisponendo deviazioni e percorsi alternativi per limitare i disagi agli automobilisti.
Le cause del maxi tamponamento sono ancora in fase di accertamento e non si esclude che possano aver influito condizioni di traffico intenso o problemi di visibilità all’interno della galleria.