Carceri: Evaso detenuto dall'ospedale di Rimini, sistema colabrodo Non è ancora chiara la dinamica della fuga

"Un detenuto della Casa Circondariale di Rimini è evaso in mattinata dall’ospedale civile della città, dov’era stato condotto per una visita urgente.

Non è ancora chiara la dinamica della fuga, né sono note le generalità dell’evaso, che parrebbe essere extracomunitario, ma fra suicidi, omicidi, violenze, stupri, traffici illeciti, aggressioni agli operatori (quasi 4mila dall’inizio dell’anno) e continue evasioni, ci chiediamo cosa debba ancora accadere affinché il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il governo Meloni si destino e assumano provvedimenti conseguenziali rinunciando alla sterile propaganda".

Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

"Al momento sono in corso le ricerche dell’evaso, l’ennesimo, da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine e confidiamo che ancora una volta il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, con le sue articolazioni territoriali, possa metterci una pezza. Ma non si possono continuare a turare falle, mentre altri squarci si aprono. A Rimini 166 detenuti sono ‘stoccati’ in 118 posti disponibili (+41%), mentre gli agenti di Polizia penitenziaria sono solo 124 quando ne necessiterebbero almeno 198 (-37%). Del resto, nel Paese i reclusi ammontano a 63.656, mentre i posti sono solo 46.213 e alla Polizia penitenziaria nelle carceri mancano almeno 20mila agenti”, spiega il Segretario della Uilpa polizia penitenziaria.

Lo ribadiamo, serve subito deflazionare la densità detentiva, potenziare concretamente gli organici della Polizia penitenziaria, ammodernare le strutture e le infrastrutture, garantire l’assistenza sanitaria e psicologica, ma anche avviare riforme complessive dell’esecuzione penale, specie inframuraria", conclude De Fazio.