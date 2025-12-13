Salvini: "Sembra che l'Ue stia boicottando il processo di pace" "Spero che nel 2026 non ci sia più bisogno di armi"

"L'Europa prima non c'era, ora mi sembra che sta boicottando il processo di pace, forse perché Macron, Starmer e altri leader sono in difficoltà in casa loro e quindi devono portare all'esterno i problemi francesi e inglesi. Ma noi non siamo in guerra contro la Russia e non voglio che i miei figli entrino in guerra contro la Russia". Così il vicepremier Matteo Salvini durante un evento a Milano. Lo riferisce l'Ansa.

"Quando c'è una potenza che ha 6000 testate nucleari, il dialogo di cui parla sempre Papa Leone è la via maestra. Lasciamo che Trump , Zelensky e Putin trovino un accordo senza disturbare questo percorso" ha aggiunto.

"Fa bene il governo italiano a tenere una linea di prudenza - ha proseguito anche in relazione agli asset russi -. Spero che nel 2026 non ci sia più bisogno di armi: siamo parte fondante del governo, abbiamo sempre difeso e sostenuto in tutte le maniere il popolo ucraino, con un tavolo di confronto aperto ma serve prudenza". Per il discorso armi, "noi chiediamo una discontinuità rispetto agli anni passati, perché rispetto agli anni passati ci sono due novità: un tavolo di trattativa aperto, grazie a Trump e magari boicottato da qualcuno in Europa, e una corruzione dilagante in Ucraina - ha concluso -, quindi è chiaro che noi continuiamo a sostenere un popolo in guerra, però chiediamo prudenza, accortezza e responsabilità e sono convinto che saremo ascoltati".