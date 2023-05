Sigarette elettroniche waterproof e rugged: la nuova frontiera dello svapo Andiamo a scoprire di che si tratta

E-cig resistenti all’acqua e indistruttibili: i dispositivi dell’era svapo 2.0

Ad oggi il mercato delle sigarette elettroniche offre un parco di modelli davvero ampio, capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di svapatore. Tuttavia, per poter scegliere il device giusto è necessario saper leggere e comprendere le specifiche tecniche del prodotto, che diventano sempre più avanzate. È il caso delle sigarette elettroniche rugged (robuste) e waterproof, resistenti ad acqua, polvere e urti con tanto di certificazione. Andiamo a scoprire di che si tratta!

Quali sono le sigarette elettroniche rugged e waterproof?

L’esempio migliore di sigaretta elettronica rugged e waterproof è la scuderia di prodotti a marchio Geekvape, azienda che produce un vasto numero di device con grado di protezione IP 67 e 68. Tra i modelli più gettonati troviamo la Aegis Boost Pro B100, la Aegis Legend 2 L200 e la Aegis Eteno E100, tutte dotate di corpo ultra-resistente agli urti, porta di ricarica nascosta da una copertura gommata e resistenza sotto 3 metri d’acqua per oltre 1 ora, oltre che ad un getto con pressione fino a 10Bar. Ma andiamo a capire meglio che cosa vogliono dire e come leggere i gradi di protezione IP.

Le sigarette elettroniche con grado di protezione IP

Un dispositivo, per poter essere ritenuto ufficialmente ed effettivamente in grado di resistere all’acqua, polvere e urti deve soddisfare requisiti ben precisi e al tempo stesso rispettare un livello di protezione certificato in base alla norma CEI EN 60529 del 1997. Tale norma stabilisce i vari livelli di protezione IP (acronimo che sta per Protezione Individuale). Ogni sigla è abbinata a due cifre che segnalano il livello di protezione (esempio: IP68); ci possono essere poi altre due lettere. La prima cifra corrisponde al livello di protezione contro i corpi solidi, e va da un minimo di 1 a un massimo di 6; invece la seconda cifra corrisponde al livello di protezione contro i liquidi, e va da un minimo di 1 a un massimo di 8. Insomma, le sigarette elettroniche rugged hanno tutte le carte in regola per rappresentare la nuova frontiera del mondo dello svapo.

Come leggere i vari di protezione IP

Come si è detto, la prima cifra corrisponde alla protezione da solidi: se è 0, vuol dire che non viene garantita alcuna protezione; se è 1, la protezione offerta riguarda oggetti solidi più grandi di 5 centimetri; se è 2, assicura una protezione da oggetti solidi più grandi di 12 millimetri; se è 3, offre una protezione da oggetti solidi più grandi di 2 millimetri e mezzo; se è 4, garantisce una protezione da oggetti solidi più grandi di 1 millimetro; se è 5, assicura una protezione contro le polveri; se è 6, infine, garantisce una protezione totale contro le polveri. La seconda cifra, invece, riguarda la protezione da liquidi: lo 0 corrisponde a nessuna protezione; l’1 corrisponde alla protezione da gocce di acqua in caduta verticale; il 2 corrisponde alla protezione da pioggia o acqua in caduta fino a 15 gradi dalla verticale; il 3 corrisponde alla protezione da pioggia o acqua in caduta fino a 60 gradi dalla verticale; il 4 corrisponde alla protezione di spruzzi di acqua che provengono da qualunque direzione; il 5 corrisponde alla protezione dai getti di acqua; il 6 corrisponde alla protezione dai getti di acqua potenti; il 7 corrisponde alla protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee; l’8, infine, corrisponde alla protezione contro gli effetti delle immersioni continue.

Che cosa vuol dire che una sigaretta elettronica ha un grado di protezione IP67

Torniamo, a questo punto, al codice che accompagna una sigaretta elettronica. Se il suo grado di protezione è IP67, vuol dire che vanta un grado di protezione contro i solidi pari a 6 e un grado di protezione contro i liquidi pari a 7: in sostanza, è caratterizzato da una protezione forte dalla polvere e dalla protezione contro l’immersione. Sul mercato si possono trovare dunque e-cig che hanno un grado di protezione dall’acqua certificato. Sono, appunto, le sigarette elettroniche waterproof. Le migliori sono quelle con gradi di protezione IP66, IP67 e IP68: tutte assicurano la protezione contro la polvere, oltre a garantire rispettivamente anche la protezione da getti di acqua potenti, da immersioni temporanee e da immersioni continue in acqua.