Golfo di Orosei: una delle mete turistiche più apprezzate della Sardegna Entriamo nei dettagli per scoprire di più

Il golfo di Orosei è una delle mete turistiche più conosciute e apprezzate di tutta la Sardegna. Ma avete mai sentito parlare della località omonima, situata in provincia di Nuoro? Stiamo parlando di una delle città più suggestive di tutta la Sardegna, affacciata sulla costa occidentale dell’isola, nella valle del Cedrino, uno dei fiumi sardi più lunghi. Sono circa 7mila gli abitanti di Orosei, ma tenendo conto della stagione turistica ogni anno si contano più o meno 850mila presenze. La storia di questa località racconta di una destinazione commerciale da sempre ritenuta di strategica importanza in virtù del suo porto. Oggi, tutti conoscono Orosei grazie alla sua natura incontaminata e ai suoi paesaggi splendidi, alle sue spiagge celebri e perfino ai suoi siti archeologici. Ma una vacanza al golfo di Orosei offre anche l’opportunità di gustare piatti tipici memorabili e scoprire parchi naturali unici. Entriamo nei dettagli per scoprire di più.

Il centro storico di Orosei

Nel corso degli anni più recenti il centro storico di Orosei è stato oggetto di una importante riqualificazione, in virtù degli investimenti che sono stati compiuti dagli enti locali al fine di valorizzare la località sia dal punto di vista storico che a livello architettonico. Ecco perché chi visita la città oggi ha l’occasione di toccare con mano e ammirare un contesto che sotto molti aspetti rievoca il borgo medievale di tanto tempo fa. Tra vecchie abitazioni e vicoli, tra musei e chiese, il centro storico di Orosei è ricco di emozioni e suggestioni. Si pensi, per esempio, alla Chiesa di Sant’Antonio Abate.

La chiesa costruita con la pietra vulcanica

Realizzata con pietra vulcanica tra il XIV e il XV secolo, la Chiesa di Sant’Antonio Abate venne eretta su un edificio di impianto romanico preesistente e che, almeno in misura parziale, può essere ancora osservato. Si tratta di una costruzione che è compresa in un complesso di cui fa parte anche una torre medievale del XI secolo del periodo pisano. Tutti gli anni qui viene organizzata, il 16 gennaio, una festa correlata al falò in onore di Sant’Antonio Abate: in questa circostanza, gli abitanti del posto radunano della legna nel cortile della chiesa, formando un cono attorno a un palo con i tronchi e con i rami. A quel punto si accende il falò, in cima al quale è collocata una croce d’arance, poi prelevata dai giovani del paese.

Architettura d’altri tempi: Palatzos Betzos

Un altro dei luoghi che meritano di essere ammirati in occasione di un viaggio a Orosei è senza dubbio Palatzos Betzos, a sua volta una perla del centro storico della cittadina. Si tratta di un quartiere che si sviluppa attorno a quel che resta del palazzo giudicale di Gallura, che nel Medio Evo era un antico stato sovrano. In effetti esplorando le vie del quartiere si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo, con palazzi del Cinque e Seicento che regalano un’atmosfera unica. Proprio a Palatzos Betzos c’è il Castello con la Prigione Vecchia, che domina dall’alto la città. La torre, che raggiunge un’altezza di una quindicina di metri ed è caratterizzata da una base rettangolare, tra il XVI e il XIX secolo è stata usata come carcere, e ancora oggi conserva nel nome il ricordo di quei secoli. Il castello su due lati è protetto da un muro di cinta, e si sviluppa su 4 differenti livelli di altezza.

La Chiesa di San Giacomo Maggiore

Se ci si sposta in piazza del Popolo vale la pena di visitare la Chiesa di San Giacomo Maggiore, costruita addirittura nel Trecento. Con il passare dei secoli questo edificio religioso è andato incontro a diverse modifiche di carattere strutturale, frutto di vari restauri compiuti tra il Seicento e il Settecento. La chiesa è nota come Primaziale di Orosei, a corredo della sua meravigliosa architettura barocca.

