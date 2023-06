Quali ammortizzatori scegliere per la propria auto? I fattori da valutare sono molti, ecco quali

Quali ammortizzatori scegliere per la propria auto?

I fattori fondamentali da valutare prima di mettersi alla ricerca degli ammortizzatori più adatti alla propria auto, sono i seguenti:

Compatibilità dell'auto

Per avere la certezza di acquistare e installare gli ammortizzatori giusti, occorre verificare la compatibilità con la marca ed il modello della propria auto.

Condizioni di guida

La compatibilità o meno degli ammortizzatori dipende spesso dalle condizioni di guida abituali. In caso di guida frequente su terreni accidentati o di velocità elevate e corse fuoristrada, gli ammortizzatori a gas saranno più indicati. Per chi invece percorre più spesso strade cittadine o autostrade, è preferibile puntare su ammortizzatori ad olio-gas.

Materiale e durata

Nonostante gli ammortizzatori offrano il massimo controllo e comfort di guida, non devono assolutamente essere sostituiti con troppa frequenza. Perciò la scelta attenta del materiale con cui vengono fabbricati permetterà di ottimizzarne l’impiego. I materiali con cui vengono realizzati, sono principalmente due: acciaio e alluminio. L'acciaio è più pesante, l’installazione richiede molto tempo e la durata è inferiore, ma il prezzo è più conveniente. L'alluminio è più leggero, l'installazione è più rapida e semplice, la durata è maggiore, ma il prezzo è più elevato.

Prezzo

Nonostante l'importanza della compatibilità, del materiale e delle prestazioni degli ammortizzatori, anche il prezzo resta un fattore da non sottovalutare. Di conseguenza, prima di iniziare a ricercare gli ammortizzatori giusti, sarà opportuno determinare il budget di spesa disponibile per l'acquisto degli ammortizzatori ed eventualmente cercare di trovare la qualità migliore adatta al proprio budget.

Che tipo di ammortizzatori esistono?

Questi componenti si differenziano sia per il design che per il fluido operativo utilizzato. In sostanza, però i tipi di ammortizzatori maggiormente utilizzati sono a doppio tubo e monotubo.

Ammortizzatori a olio a due tubi (bitubo)

Gli ammortizzatori di questo tipo sono composti da due tubi:

tubo esterno: svolge la funzione di serbatoio del fluido operativo (olio idraulico)

tubo interno: il fluido viene mosso al suo interno dal pistone.

Vantaggi:

Rendono la guida più semplice e piacevole, offrendo maggiore comodità agli occupanti dell’auto.

Vengono offerti a prezzi ragionevoli.

Svantaggi:

in caso di guida su strade dissestate, il liquido può tendere a surriscaldarsi a causa di un eventuale movimento repentino del pistone. Può inoltre formarsi della schiuma che porta quindi a ridurre il controllo sulla ruota da parte dell’ammortizzatore.

Ammortizzatori a gas a due tubi (bitubo)

In questo caso il tubo esterno contiene in parte olio idraulico ed in parte gas, il quale previene la comparsa di bolle all’interno del liquido, evitando quindi che olio ed aria si mescolino formando della schiuma.

Vantaggi:

Estrema resistenza.

Maggiore stabilità.

Migliore aderenza.

Risposta più rapida anche in caso di guida su strade estremamente dissestate.

Sospensioni non soggette a rapida usura.

Svantaggi:

Prezzo più elevato.

Ammortizzatori a gas ad un tubo (monotubo)

Consistono in un tubo contenente gas, nel quale si trovano due pistoni: quello divisorio e quello operativo.

In questo tipo di ammortizzatori, tutto il controllo e l'allungamento in fase operativa è affidato al pistone, il quale si muove verso l'alto e verso il basso, lasciando che lo stelo si muova e si spinga oltre l'ammortizzatore. Tutto ciò permette al tubo di mantenersi pieno ed integro.

Vantaggi:

Libertà di posizionamento durante l’installazione.

Velocità e semplicità di raffreddamento.

Svantaggi:

Prezzo superiore.

Rigidità della sospensione con conseguente rigidità nella guida.

Non riparabili in caso di danneggiamento.

In che modo effettuare la scelta

Una volta a conoscenza dei vari tipi di ammortizzatori e consapevoli di ciò che si desidera, sarà sufficiente utilizzare il numero di parte OEM online, o anche riportato sull'ammortizzatore stesso, ottenendo così un nuovo set di ammortizzatori pronti all’uso.

Informazioni sugli ammortizzatori tratte da pezzidiricambio24.it

Informazioni sul funzionamento degli ammortizzatori tratte dal sito web ilmioveicolo.com