Scintilla sotto il sole: guida alla selezione dei gioielli estivi imperdibili Accessori essenziali capaci di impreziosire con stile anche l’abito più semplice

La tanto attesa stagione estiva è sempre più vicina e porta con sé anche le meritate vacanze. Se nei mesi più freddi dell’anno puntiamo tutto su borse e stivaletti, in questo periodo, per rendere il proprio look impeccabile, non possono assolutamente mancare i gioielli. Da indossare sotto l’ombrellone o durante un aperitivo in centro: si tratta di accessori essenziali, capaci di impreziosire con stile anche l’abito più semplice.

Tra choker, bracciali bold, anelli e orecchini a cerchio non sai da dove iniziare? Niente paura. In questa guida ti presentiamo una selezione dei cinque bijoux di cui non potrai fare a meno durante l’estate 2023.

Bracciali scultorei e dalle dimensioni maxi

Iniziamo da uno dei gioielli più apprezzati dalle donne: il bracciale. Del resto, un look estivo che si rispetti non può essere definito completo senza questo accessorio. Dimentichiamoci però dei modelli sottili e minimali, per lasciare spazio a bangle strutturati e audaci, con dettagli unici e forme geometriche che catturano immediatamente lo sguardo.

Una conferma di questo trend? Giunge anche dai feed delle star più celebri del momento. L’attrice Emilia Schüle, in occasione del Festival di Cannes 2023, ha sfoggiato un bracciale argento, a forma di serpente. Mentre la top model Gigi Hadid ha puntato su una versione più eccentrica, ricoperta da diamanti.

Se sei alla ricerca di un bijou eclettico, ma che mantenga comunque uno stile abbastanza tradizionale, ti consigliamo il bracciale rigido di Pull&Bear, dorato. Oltre che sul polso, può essere portato anche sulla spalla. Al contrario, se prediligi un modello più vistoso, da accostare al tuo mini abito nero preferito, con Harper del brand Sohi puoi andare sul sicuro. Maxi e con chiusura a clip, è ricoperto da piccoli brillantini in tonalità rose.

Anche gli anelli sono rigorosamente big

Proprio come per ciò che riguarda i bracciali, anche gli anelli seguono il trend dell’imponenza. Diventano senza dubbio i principali protagonisti dell’outfit, dimostrandosi i migliori alleati durante le tue serate più glamour. Si va dai modelli giocosi e frizzanti a quelli raffinati e sofisticati, che possono essere indossati anche sulla stessa mano.

Tra le proposte più apprezzate in questo senso troviamo l’anello Antique Statement di Elli. In argento, è decorato con una maxi pietra sintetica blu. Altrettanto interessante è la versione New Snake proposta da Breil a forma di serpente, che avvolge delicatamente il dito.

Se, invece, sono le sfumature più tradizionali a conquistare il tuo cuore, non ti resta che prediligere l’anello gold del marchio Pilgrim. Senza dimenticare che con l’abbronzatura estiva, l’oro è in grado di donare luce ed esaltare l’incarnato.

E per ciò che riguarda le collane? Sono coloratissime e con pendenti inediti

Che estate sarebbe senza collane? Da quelle arricchite con pendenti sgargianti a quelle con ciondoli dalle forme insolite, le alternative tra cui scegliere sono così tante che sarà impossibile non trovare il modello perfetto. La regola d’oro da seguire, però, è stratificare, accostando anche più stili e materiali insieme.

Tra le proposte più interessanti disponibili online nel mondo dei gioielli donna troviamo le collane griffate Pieces. Alcuni esempi? Pcjassi Combi Necklace è un modello multi-filo. È composto da due catenine: una dorata, con pendenti a forma di conchiglie e stelle marine, e da un’altra con pietre declinate in diverse tonalità di blu. Puoi approfittare, però, anche dell’elegantissimo girocollo multi-coloured, con cristalli viola, rosa e verdi.

Spazio, poi, anche a proposte più esotiche e particolari, ottime per un happy hour in spiaggia o per una passeggiata in città. Perfetta con un dress in satin è Soho Addison del brand Sohi. È impreziosita da ciondoli geometrici in metallo, rafia e tessuto.

Choker moderni, in pieno stile Y2K

Sempre restando in tema collane, adorati specialmente dalle più giovani sono i choker. Espressione di un inconfondibile stile che ci riporta direttamente agli anni 2000, oggi vengono proposti in versione più moderna e preziosa. Diventano bijou raffinati e luccicanti, da accostare a gonne, sandali e clutch.

Si tratta di gioielli piuttosto duttili, che si prestano sia per completare look da cerimonia che per aggiungere un tocco frizzante alla quotidianità. Senza contare, poi, che sono in grado di sottolineare e mettere in evidenza la linea del collo.

Ma su quali modelli puntare? Semplice e delicato è Rock di Zadig & Voltaire, con delle piccole ali argentate nella zona anteriore. Invece, per sfoggiare un’autentica mise da red carpet ti suggeriamo di optare per l’Acid Choker griffato Justine Clenquet, in ottone con cristalli viola.

Perle? Sì, ma in versione 2.0

E non possiamo che concludere questa guida con un altro autentico evergreen: le perle. Si tratta, del resto, di vere e proprie icone di stile che raramente passano di moda. Quelle da indossare durante l’estate 2023, però, sono declinate dai designer in modo completamente inedito, sia nei colori che nei dettagli. Un risultato tanto insolito quanto moderno, che dona un aspetto fresco a qualunque look.

Per andare sul sicuro, sia di giorno che di sera, un paio di orecchini è l’ideale. Il modello Jana Gold di Heideman è a cerchio, impreziosito da piccoli pendenti bianchi a forma di perla. Ma spazio, infine, anche alle collane. Ottima è Vivetta di WEEKEND MaxMara, multi-filo e adornata con foglie in finish lucidato.