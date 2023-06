Prodotti personalizzabili di StampaeStampe.it La soluzione per far conoscere la propria attività

StampaeStampe.it è un centro di stampa digitale con sede a Terni, attivo nel settore dal 2002. Permette al proprio pubblico di personalizzare un’ampia gamma di articoli in pochissimi istanti online, dalle etichette adesive agli espositori per fiere. Consente così di realizzare tantissime iniziative di comunicazione e di pubblicità, sia per spazi interni che esterni. A ciò si aggiungono convenienti riduzioni, che portano ad un concreto risparmio.

Nella proposta dello store figurano centinaia di alternative. Qualche esempio? Forex, plexiglass, carta da parati, etichette per vino, adesivi per auto, pannelli rigidi, ma anche supporti di piccolo formato, quali brochure, flyer, biglietti da visita e fotoquadri.

Gli ordini sono portati velocemente a destinazione da corrieri affidabili, come BRT e GLS. Il cliente, poi, ha la possibilità di selezionare la data di consegna: quella più lontana garantisce un prezzo più conveniente.

Dalla produzione agli esperti informatici, ogni reparto di StampaeStampe.it è composto da un gruppo di professionisti, sempre pronti a soddisfare le richieste del pubblico. Grazie ai molteplici supporti tra cui scegliere, all’utilizzo di macchinari di assoluto prestigio e moderne tecnologie di stampa è possibile realizzare progetti di comunicazione e iniziative pubblicitarie di altissima qualità.

Del resto, a confermare l’affidabilità del negozio digitale giungono le oltre 5.200 recensioni certificate da Feedaty, con l’ottima media di punteggio di 4,8/5. Senza dimenticare che l’offerta dell’azienda è già stata scelta e apprezzata da più di 50.000 clienti.

Le modalità di transazione implementate sono carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno, in tre rate grazie alla partnership con Scalapay o in contanti (con ritiro della merce presso la sede aziendale). Tutte quante sono sinonimo di massima protezione e pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo.

Con un click sulla sezione “Promozioni” del portale si trovano numerosi prodotti accompagnati da vantaggiose riduzioni. Invece, nel blog aziendale s’incontrano consigli interessanti e idee da cui prendere spunto per ottimizzare i propri progetti.

La pagina “FAQ” raccoglie risposte rapide alle domande più ricorrenti. Infine, il cliente può elaborare preventivi in tempo reale e approfittare di un servizio di assistenza multi-canale, formato da esperti e appassionati. È raggiungibile tramite indirizzo e-mail, numero di telefono, social network, chat e form online.