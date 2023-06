L'evoluzione delle tendenze di bellezza nel corso degli anni In questa guida un'analisi delle principali evoluzioni delle tendenze di bellezza

Nel corso degli anni, il mondo della cosmetica e dell'estetica ha visto cambiamenti enormi, sia dal punto di vista dei prodotti che delle tattiche di marketing utilizzate.

Le tendenze di bellezza sono cambiate significativamente, influenzate da una serie di fattori come la cultura, la moda, i media e l'evoluzione sociale. Ecco, in questa guida, un'analisi delle principali evoluzioni delle tendenze di bellezza dai nostri giorni fino ad arrivare agli anni ‘50.

Maggiori tendenze di bellezza 1970-2023

Sebbene oggi, le tendenze di bellezza riflettano un approccio più inclusivo e sfumato alla bellezza, un tempo il mondo della cosmetica e dell’estetica seguiva regole diverse.

Oggi l'accento è posto sull'individualità e sulla celebrazione della diversità. Le persone cercano di sottolineare le loro caratteristiche naturali e di adottare uno stile di vita sano. Le tendenze di bellezza attuali spaziano dal trucco minimalista a quello artistico e sperimentale, dando alle persone la libertà di esprimersi come desiderano. Vengono utilizzati anche articoli estremamente particolari, proposti in maniera bizzarra, come ad esempio i calendari dell’avvento oppure le confezioni regalo dall’aspetto lussuoso e ben rifinito.

Nel corso degli anni 2010, invece, le tendenze di bellezza erano enormemente influenzate dai social media. L'uso di prodotti per la cura della pelle e il trucco "senza trucco" erano diventati popolari. Le sopracciglia definite tornarono di moda e i prodotti per le labbra, come i rossetti liquidi opachi, diventarono molto richiesti.

Dieci anni prima, invece, ovvero nel 2000, la cultura delle celebrità influenzò fortemente le tendenze di bellezza. Le donne cercavano di emulare il look delle star del cinema e della musica. I capelli erano spesso lisci e piatti o con punte ribelli. Il trucco includeva eyeliner spesso, gloss lucido sulle labbra e un'estetica più "abbronzata".

Passi in avanti, se si pensa che le mode degli anni ‘90, assistevano ad una tendenza verso un aspetto più naturale e minimalista. I capelli erano generalmente lisci o leggermente ondulati, e il trucco era sottile con tonalità nude. Le sopracciglia sottili erano molto popolari, ispirate da icone come Kate Moss.

Gli anni ‘80, invece, furono caratterizzati da uno stile audace e glamour. I capelli erano voluminosi, spesso arricciati o con permanente. Il trucco era intenso, con l'uso di colori vivaci sulle palpebre e sulle labbra. L'accento era sulle sopracciglia folte e corpose, piene di carattere, motivo per il quale venivano venduti tantissimi articoli per la loro cura.

Negli anni '70, l'idea di bellezza invece era completamente spostata verso un'estetica più libera e naturale. Le donne preferivano un aspetto più informale e bohémien. I capelli erano spesso lunghi, lisci o leggermente mossi, e il trucco era più minimalista con un tocco di colore sugli occhi e sulle labbra.