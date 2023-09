Covid: con la nuova variante salgono casi. +44 per cento in una settimana Incidenza in aumento tra tutte le fasce d'età

Salgono i casi Covid registrati in Italia nell'ultima settimana: secondo i dati del monitoraggio del ministero della Salute sono infatti 21.309 i contagi nella settimana tra il 31 agosto e il 6 settembre con un aumento in percentuale del 44% rispetto al 20% della sola settimana precedente. In lieve calo il dato dell'occupazione dei reparti che vede 1.872 pazienti con una percentuale del 2,7% contro il 3% dei 7 giorni precedente e un totale di 62.352 posti letti. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva con 49 pazienti e un totale di 8.858 per un tasso dello 0.6% contro lo 0.4% della settimana precedente.

Secondo i dati della Sorveglianza Integrata dell'Iss, nel periodo tra il 28 agosto e il 3 settembre si segnala un aumento dell'incidenza che passa a 31 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente con 24 casi per 100.000 abitanti.L'incidenza settimanale è in aumento nella maggior parte delle Regioni con valori non superiori a 53 casi per 100.000 abitanti: il dato più elevato è in Sardegna (53 casi per 100.000 abitanti), il più basso in Basilicata (8 casi per 100.000 abitanti).La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia over 90 anni (69 casi per 100.000 abitanti), in aumento rispetto alla settimana precedente. L’incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d’età. L’età mediana alla diagnosi è di 56 anni, sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedente.