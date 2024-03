Vigili del Fuoco. Uil Pa: "Manca personale, allarme chiusura sedi servizio" L'appello del Segretario generale Pinti: servono urgenti provvedimenti

“Se l’Amministrazione dell’Interno non trova soluzione alla copertura urgente delle carenze di organico, rischiano di chiudere i presidi sul territorio che prestano soccorso tecnico urgente”. A dichiararlo è Alessandro Pinti, Segretario Generale della UIL PA Vigili dle fuoco che poi rimarca: “In questa annualità i massicci pensionamenti (3759 nel triennio 2024_2026) uniti alla cronica carenza di organico (3612 unità al 31.12.2023) formeranno una alchimia pericolosa, che rischia di far abbassare la sicurezza dei cittadini e degli operatori del soccorso.

Ad aggravare la situazione - continua il Segretario Pinti - i corsi di formazione per i passaggi di qualifica (1200 unità solo per i neo-Capi Squadra 2023 che ancora deve partire), le assenze per inidoneità temporanea al soccorso (in aumento), le sottrazioni dall’organico generale mai quantificate per attività collaterali al soccorso (magazzini, laboratori, officine, polizia giudiziaria, attività amministrative per far fronte alle fortissime carenze del personale titolare della funzione).

Insomma una situazione non semplice da gestire quella evidenziata dalla UilPa. “Le soluzioni da praticare sono note, ma la burocrazia farraginosa dei concorsi e delle assunzioni rappresenta il vero ostacolo da superare”.

Ed è per questo che “La Uilpa Vigili del Fuoco ancora una volta sollecita Ministro e Sottosegretario delegato ai VVF dell’Interno, di farsi parte attiva per provvedimenti legislativi a tutela del servizio e della sicurezza degli operatori, anticipo del turn-over, scorrimento graduatorie nei concorsi interni e pubblici e nelle procedure speciali”.