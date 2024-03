Cyber security e impiantistica: CSC presenta la nuova versione del sito I venti anni di attività come leader nel settore digitale

Il Gruppo CSC, in occasione dei venti anni di attività come leader nel settore digitale, della Cyber security e dell’impiantistica, è fiero ed entusiasta di presentare la nuova versione del proprio sito web. Un sito completamente rinnovato, sia dal punto di vista dei contenuti che nella grafica, sempre guidato da una profonda attenzione per l’user experience. Il restailing del sito web è solo un ulteriore passo in un percorso di rebranding che sta coinvolgendo l’attività della società da un pò di tempo a questa parte.

L’attività del gruppo è in costante crescita, CSC non è più solo una piccola società, ma è diventata un gruppo, attualmente composto dalle società CSC Informatica srl e CSC Tech s.r.l., a cui presto si uniranno altre realtà aziendali, in modo da diventare ancora di più punto di riferimento fondamentale per soddisfare qualunque esigenza digitale, aziendale ed educativa. Per questo ampliamento dell’offerta proposta, serviva che anche l’immagine societaria rispecchiasse questa nuova dimensione.

L’obiettivo del Gruppo CSC è una maggiore crescita ed una evoluzione verso nuovi traguardi, nella consapevolezza di poter continuare a mantenere e garantire la competenza, il supporto, la professionalità e la passione che contraddistingue CSC e che i numerosi clienti hanno sempre riconosciuto. CSC vi dà dunque il benvenuto sul suo nuovo sito, e vi invita a visitarlo cliccando qui https://www.csc-group.it per celebrare con entusiasmo questa ulteriore tappa nel suo viaggio digitale, per essere sempre aggiornati sulle novità e sui servizi proposti.