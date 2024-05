Noleggio a lungo termine: i vantaggi più interessanti Attualmente si sta diffondendo anche presso i privati, grazie ai molteplici vantaggi

L’uso dell’auto si rivela fondamentale per diverse persone: permette infatti di spostarsi liberamente e di raggiungere luoghi che non sono ben collegati con i mezzi pubblici, portando con sé tutto quello di cui si ha bisogno.

Non sempre averne una di proprietà è la cosa migliore, complici le spese relative all’acquisto, all’assicurazione, alla manutenzione e via dicendo. Per chi desidera un'opzione conveniente, il noleggio a lungo termine è la soluzione ideale per avere sempre a disposizione un veicolo senza preoccuparsi di costi imprevisti.

Si tratta di una formula introdotta in Italia a partire dagli anni Settanta e originariamente utilizzata dalle sole aziende. Attualmente si sta diffondendo anche presso i privati, grazie ai molteplici vantaggi che mette a disposizione.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Vediamo prima di tutto cosa si intende per noleggio a lungo termine. Si tratta di una soluzione che consente di avere a disposizione un’auto, una moto o un veicolo commerciale in perfette condizioni, senza dover pensare alla manutenzione né alle pratiche burocratiche.

La persona sottoscrive un contratto per assicurarsi l’uso del veicolo per un certo periodo di tempo attraverso il pagamento di un canone fisso mensile, con tanti altri servizi compresi.

È possibile scegliere all’interno di un’ampia gamma di modelli di ultima generazione, a un prezzo vantaggioso e che non sempre risulterebbe alla portata qualora si scegliesse di effettuare l’acquisto.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

I motivi per cui optare per il noleggio a lungo termine sono diversi e variano in relazione al soggetto che decide di opzionare il servizio.

Ad esempio, un’azienda che ha bisogno di fornire delle auto ai propri dipendenti avrà il vantaggio di non dover acquistare un numero considerevole di veicoli di proprietà, a fronte di un minor investimento e di un’ottimizzazione del core business.

Un libero professionista che percorre tanti chilometri durante l’anno riesce invece ad ottenere un veicolo più performante e sicuro, potendolo cambiare entro un tempo ragionevole. Acquistando un’auto di proprietà i costi sarebbero superiori, sia in termini economici che di tempo dedicato alla burocrazia e alla manutenzione.

I privati, infine, con il noleggio a lungo termine hanno la possibilità di accedere a vetture sempre nuove e in perfette condizioni, in linea con le proprie necessità ed esigenze, sostenendo importi ragionevoli e diluiti mensilmente: non c’è bisogno di richiedere un finanziamento o di investire una quantità ingente di denaro tutta in una volta.

Come si può vedere, aziende, liberi professionisti e privati hanno più benefici in comune, con il noleggio a lungo termine. Si tratta, sostanzialmente, di quelli che seguono:

La persona ha modo di disporre di mezzi sicuri, affidabili e costantemente in regola per viaggiare su strada dal punto di vista della burocrazia.

Ad adempimenti come bollo auto, manutenzione, assicurazione e via dicendo ci pensa la società di noleggio: c’è quindi un risparmio di tempo considerevole e una maggiore tranquillità.

Non ci sono costi imprevisti: il solo importo da preventivare è quello del canone fisso mensile.

Per concludere, il noleggio a lungo termine consente di guidare in totale serenità e in condizioni ottimali. Aziende e liberi professionisti hanno modo di dedurre una parte del canone mensile e persino detrarre l’IVA: vantaggi fiscali tutt’altro che secondari.