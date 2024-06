Yolly Yogurteria lancia lo Yogurt Gelato Tricolore per Europei di Calcio 2024! Nei punti vendita di Pomigliano D’Arco, Marigliano, San Giuseppe Vesuviano e Casalnuovo di Napoli

In occasione degli Europei di Calcio 2024, Yolly Yogurteria presenta uno speciale Yogurt Gelato tricolore. Nei punti vendita di Pomigliano D’Arco, Marigliano, San Giuseppe Vesuviano e Casalnuovo di Napoli, i tifosi potranno gustare un fresco dessert nelle tonalità della bandiera italiana: verde, bianco e rosso.

Yolly Yogurteria, rinomata per la sua attenzione alla qualità e alla genuinità dei prodotti, celebra gli Europei di Calcio 2024 e la nostra nazionale italiana con una novità esclusiva: lo Yogurt Gelato tricolore. Realizzato con oltre il 70% di yogurt fresco italiano questo delizioso dessert è pensato per tutti gli amanti dello yogurt e del calcio.

Il nuovo Yogurt Gelato tricolore, con i colori verde, bianco e rosso, rappresenta simbolicamente la bandiera italiana e offre un modo fresco e delizioso per godersi le partite in queste calde serate estive. Disponibile nei punti vendita di Pomigliano D’Arco, Marigliano, San Giuseppe Vesuviano e Casalnuovo di Napoli, dove tutti i clienti potranno trovare anche una vasta gamma di prodotti tra cui frappè, croissant, pancake, crepes, waffle e bubble tea. Recentemente, sono state introdotte anche crepes senza glutine e senza lattosio, per ampliare l’offerta e soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Fatti e Dati:

Qualità Certificata: Yogurt gelato con oltre il 70% di yogurt fresco italiano.

Prodotti anche senza Lattosio e Glutine: Adatti a chi soffre di intolleranze alimentari.

Nuove Offerte: Crepes senza glutine e senza lattosio disponibili nei punti vendita.

Gli Europei di calcio 2024

Gli Europei di Calcio 2024, noti anche come UEFA EURO 2024, saranno la 17ª edizione del torneo, e si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Dopo l'edizione itinerante del 2020, il torneo ritorna a essere organizzato da un unico Paese. Parteciperanno 24 squadre, inclusa la nazionale campione in carica, l'Italia.

Le partite si disputeranno in 10 città tedesche, tra cui Berlino, Monaco di Baviera e Dortmund. La fase finale vedrà sei gruppi da quattro squadre ciascuno, con le migliori che avanzeranno agli ottavi di finale.

L'azienda Yolly Yogurteria

Yolly Yogurteria è un marchio registrato, noto per la produzione di yogurt gelato di alta qualità. Impegnata a offrire prodotti genuini, leggeri e adatti a tutti, Yolly è affiliata all'AIC (Associazione Italiana Celiachia) ed offre anche soluzioni adatte a chi soffre di intolleranze alimentari. Nei suoi punti vendita, Yolly propone una vasta gamma di dolci e bevande, mantenendo sempre al centro la qualità e la soddisfazione del cliente.

Contatti:

Yolly Yogurteria

Tel: 328 6337847

Email: yogurteriayolly@gmail.com

Sito web: https://www.yolly.it/