THEBS porta l'esclusività dello shopping made in Italy nel mondo Lusso e innovazione digitale

Qual è il futuro dello shopping di lusso? La risposta sembra trovarsi nella capacità di combinare la raffinatezza del retail tradizionale con le opportunità offerte dal digitale. In questo contesto si distingue THEBS, il marketplace italiano che unisce maison storiche e marchi emergenti in una proposta esclusiva e raffinata.

Nato da un progetto ideato e promosso da Camera Buyer Italia, associazione che riunisce i principali retailers italiani ed europei di moda luxury, THEBS si pone come punto di riferimento per una clientela internazionale alla ricerca di prodotti autentici, ricercati e di alta qualità.

Oggi, la piattaforma disponibile all'indirizzo www.thebs.com, vanta una selezione di oltre 60.000 proposte di stile di più di 800 brand prestigiosi, tra cui Alexander McQueen, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana e Burberry, garantendo ai clienti un'offerta variegata e aggiornata con le ultime tendenze.

Un modello innovativo che esalta tradizione ed esclusività

Ciò che rende unico THEBS è l'inedita capacità di valorizzare la tradizione e l'expertise delle migliori boutique multibrand, offrendo allo stesso tempo l'immediatezza e l'efficienza tipiche di una piattaforma digitale. Ogni articolo proposto è accuratamente selezionato e verificato da The Best Shops®, storico marchio di garanzia della stessa Camera Buyer Italia.

La piattaforma diventa così un tramite elegante e affidabile per esplorare e acquistare borse di lusso, abbigliamento, calzature e accessori esclusivi, provenienti direttamente da boutique attentamente selezionate in Italia e in Europa.

Un'offerta esclusiva e variegata per ogni occasione

Abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori moda, homewear ed eleganti calzature: THEBS si rivolge ai gusti più ricercati attraverso un catalogo che combina sapientemente brand consolidati e talenti emergenti. La cura nella selezione dei prodotti e la continua ricerca delle ultime tendenze sono gli elementi che contraddistinguono l'esperienza di shopping sulla piattaforma.

Che si tratti di un abito elegante per una serata speciale, una borsa iconica o delle sneakers all'ultima moda, l'offerta proposta da THEBS è pensata per soddisfare le aspettative di una clientela sofisticata e cosmopolita, valorizzando l'artigianalità e l'autenticità del prodotto.

Servizi esclusivi per un'esperienza d'acquisto impeccabile

Ma la qualità dell'esperienza offerta da THEBS non si limita soltanto alla selezione dei prodotti: servizi esclusivi arricchiscono il processo di shopping, assicurando affidabilità e soddisfazione per i clienti finali.

Disponibile in sette lingue e in grado di effettuare spedizioni rapide e sicure in oltre 80 Paesi, la piattaforma offre opzioni di pagamento facili e protette, come carta di credito e PayPal. Il cliente può inoltre contare sulla possibilità di reso garantito entro 14 giorni dalla consegna.

La stretta collaborazione con corrieri qualificati e gli elevati standard qualitativi, certificati dalle numerose recensioni positive (oltre 4.400 su Trustpilot), confermano il posizionamento di THEBS come destinazione online d'eccellenza nel panorama della moda di lusso.