Figevida, il più grande e-commerce italiano di ricambi per elettrodomestici Un catalogo completo per grandi e piccoli elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi e tanto altro

Negli ultimi anni, in linea con le direttive europee e la crescente sensibilità ecologica, l'idea di buttare un elettrodomestico al primo guasto ha lasciato spazio a una forte cultura della riparazione. Di fronte a un frigorifero che non raffredda più o a una lavatrice che non centrifuga, le persone preferiscono sempre più spesso trovare in autonomia il pezzo di ricambio specifico, magari mettendosi alla ricerca di un catalogo di ricambi per elettrodomestici online affidabile. Un’esigenza che ha trasformato la vendita di pezzi di ricambio da nicchia a vero e proprio settore strategico.

Anche il mercato italiano ha risentito di questo trend. Figevida, marchio di proprietà dell'azienda Riparatutto di Mauro Vincenzo Srl, è rapidamente diventato il più grande e-commerce italiano specializzato in ricambi per piccoli e grandi elettrodomestici, affermandosi tra i migliori siti del settore grazie a un catalogo vastissimo e a un approccio incentrato sulla sostenibilità.

Oltre 2 milioni di ricambi e tanta competenza

Il portale nasce nel 2017, forte dell'esperienza trentennale del fondatore, Vincenzo Mauro, a cui si è unita la spinta tecnologica del figlio, l'attuale Amministratore Delegato Gennaro Mauro. Quella che è partita come una vendita specializzata in aspirapolvere ricondizionate (Follettostore) si è rapidamente evoluta, diventando un punto di riferimento per chi cerca ricambi per elettrodomestici online, sia originali che compatibili.

Con oltre 2 milioni di articoli in catalogo, Figevida riesce a coprire ogni esigenza: dai componenti per grandi elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi e forni, fino ai ricambi per piccoli apparecchi, ad esempio robot da cucina, macchine da caffè e l'immancabile Folletto.

Altro punto forte di questa azienda tutta made in Italy è la capacità di semplificare il processo di acquisto. L’utente può trovare facilmente il pezzo corretto ricercando direttamente tramite nome e numero del modello, oppure caricando una foto dell'etichetta o ancora utilizzando l'innovativo sistema "Galileo". È possibile, infatti, visualizzare l’elettrodomestico in una sorta di disegno tecnico smontato (detto anche "esploso"), in cui ogni singolo componente viene etichettato e numerato. In questo modo, l'utente può individuare con precisione la parte guasta e conoscere il nome esatto del ricambio da comprare.

Assistenza e diagnosi dei guasti per chi ripara in autonomia

L'ampio inventario, però, non è l’unico vantaggio che il portale mette a disposizione degli utenti. Figevida affianca al fornitissimo catalogo un'assistenza completa. Se l'individuazione del pezzo risulta difficile, l'utente ha a disposizione guide, video tutorial e, per le riparazioni più complesse, un servizio di videochiamata con tecnico che consente di identificare le cause del guasto.

Insomma, un ecosistema completo di risorse a disposizione di chi vuole recuperare il suo elettrodomestico, senza spendere una fortuna. Scelta coerente, tra l’altro, con il Patto di Sostenibilità Ambientale dell’azienda, che usa macchinari elettrici a basso consumo energetico e materiali di imballaggio ricavati da prodotti riciclati e/o riutilizzati.

Ad oggi, con più di 300mila apparecchi riparati e 100mila clienti, Figevida si conferma un player che unisce competenza tecnica e responsabilità ambientale, trasformando la riparazione in una scelta logica, economica ed ecologica.