Valanga a Solda travolge sciatori in fuoripista: due morti La slavina sopra le piste, nella zona del rifugio Madriccio. Una terza persona è stata salvata

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di sciatori impegnati in fuoripista. Il distacco è avvenuto intorno alle 13.30 nella zona del Rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci, su un pendio di cima Beltovo facilmente raggiungibile con gli impianti di risalita. Il primo bilancio fornito dai soccorritori parla di tre persone coinvolte. Due sono state recuperate già senza vita, mentre una terza è stata estratta viva dalla massa nevosa e affidata alle cure dei sanitari. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero due freerider e, stando alle verifiche in corso, si tratterebbe di turisti di nazionalità finlandese.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Alle operazioni partecipano diverse squadre del Soccorso Alpino CNSAS delle stazioni di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, insieme alle unità del Bergrettungsdienst e al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. In volo anche gli elicotteri della Guardia di Finanza e il Pelikan 2. Le attività di ricerca e bonifica dell’area sono ancora in corso.

Il rischio di ulteriori coinvolgimenti

I soccorritori non escludono che una seconda valanga possa aver interessato la stessa area o zone limitrofe. Al momento non ci sono conferme ufficiali di ulteriori persone coinvolte, ma le verifiche proseguono con particolare attenzione, vista la frequentazione del pendio e la vicinanza agli impianti. La slavina si è staccata su un versante noto e spesso battuto dai freerider, mentre gli scialpinisti abituali tendono a preferire altri pendii della montagna, considerati meno esposti. Le cause precise del distacco sono ancora in fase di accertamento e saranno oggetto delle valutazioni tecniche nelle prossime ore.