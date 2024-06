Chi è il coordinatore della sicurezza nei cantieri e di che cosa si occupa Svelando i Segreti della Sicurezza: Il Ruolo del Coordinatore della sicurezza

Il coordinatore per la progettazione – o, per dare una definizione più precisa, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute nel corso della progettazione dell’opera – è la figura che ha la responsabilità di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento, incaricato dal committente o, se nel cantiere operano più imprese (non per forza nello stesso momento), dal responsabile dei lavori. Egli, inoltre, è tenuto a stilare un fascicolo adattato alle peculiarità dell’opera, in cui devono essere presenti le informazioni indispensabili per la prevenzione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Il coordinatore per l’esecuzione

Il coordinatore per l’esecuzione – o, per dare una definizione più precisa, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute nel corso della realizzazione dell’opera – è la figura che ha la responsabilità di accertare l’idoneità del piano di sicurezza, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere ritenuto come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento: i due documenti devono essere coerenti fra di loro. Il coordinatore per l’esecuzione, inoltre, è tenuto ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, nel caso in cui ciò sia previsto, così come il fascicolo, tenendo conto del progredire dei lavori e delle modifiche che sono eventualmente intercorse. Ecco perché egli è chiamato a valutare le proposte che provengono dalle imprese esecutrici mirate a garantire standard di sicurezza più elevati in cantiere, controllando che le imprese esecutrici stesse, in caso di bisogno, provvedano ad adeguare i propri piani operativi di sicurezza.

Gli altri compiti del coordinatore per l’esecuzione

Ma ci sono anche altre mansioni che devono essere svolte dal coordinatore per l’esecuzione, il quale tramite specifiche azioni di coordinamento e di controllo è chiamato ad accertare che i lavoratori autonomi e le imprese esecutrici mettano in pratica le disposizioni che le riguardano, presenti nel piano di sicurezza e di coordinamento, verificando che le procedure di lavoro relative vengano applicare secondo le modalità corretto. Sempre il coordinatore per l’esecuzione ha l’obbligo di appurare che venga messo in atto ciò che è riportato negli accordi fra le parti sociali, in modo che possa concretizzarsi il necessario coordinamento fra i rappresentanti della sicurezza che ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza in cantiere.

Il valore della cooperazione e della reciproca informazione

Ancora, il coordinatore per l’esecuzione deve organizzare il coordinamento e la cooperazione delle attività fra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, e la loro reciproca informazione. Proseguendo nella rassegna delle loro mansioni, occorre citare l’obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le eventuali inosservanze alle prescrizioni contenute nel piano a cui fa riferimento l’articolo 100 del D. Lgs. n. 8 del 2008 o alle disposizioni presenti negli articoli 94, 95, 96 e 97 dello stesso decreto, a patto che prima abbia inoltrato una contestazione in forma scritta ai soggetti interessati. In tali eventualità, ha facoltà di proporre la risoluzione del contratto, l’allontanamento dal cantiere dei lavoratori autonomi o delle imprese oppure la sospensione dei lavori. Se, dopo aver ricevuto la segnalazione, il responsabile dei lavori o il committente non intervengono e non danno una motivazione idonea a tale comportamento, è compito del coordinatore per l’esecuzione rendere nota tale inadempienza alla direzione provinciale del lavoro e all’azienda unità sanitaria locale che hanno la competenza territoriale. Va ricordato, infine, che il coordinatore per l’esecuzione se riscontra direttamente un pericolo grave e imminente deve sospendere le singole lavorazioni, che potranno riprendere solo una volta che le imprese interessate avranno portato a termine gli adeguamenti necessari.

La formazione del coordinatore per l’esecuzione

Per poter svolgere le proprie mansioni in maniera appropriata, il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a sottoporsi a una formazione specifica: i corsi di formazione e di aggiornamento coordinatore sicurezza vengono proposti da società specializzate nel settore e sono indispensabili non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma anche per garantire un contesto di lavoro sicuro e affidabile.