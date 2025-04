Papa Francesco, sorpresa a San Pietro: appare sul sagrato della Basilica Il Pontefice sorridente in piazza ha suscitato emozione tra i fedeli

Un'emozionante sorpresa ha accolto oggi i partecipanti al Giubileo dei malati e del mondo sanitario in Piazza San Pietro. Papa Francesco, dopo aver seguito la celebrazione in televisione da Casa Santa Marta, è apparso a sorpresa sul sagrato della Basilica Vaticana pochi minuti prima della conclusione della messa presieduta da Monsignor Rino Fisichella.

Il Pontefice, visibilmente provato ma sorridente e con i naselli per l'ossigeno, è giunto in sedia a rotelle accompagnato dal suo infermiere di fiducia, Massimiliano Strappetti. In piazza ad attenderlo, tra i numerosi fedeli e pellegrini, anche l'équipe medica che lo ha in cura e tanti operatori sanitari provenienti da novanta Paesi del mondo.

Prima di salutare la folla con poche parole di ringraziamento e l'augurio di una "buona domenica", Papa Francesco ha ricevuto il sacramento della riconciliazione all'interno della Basilica, si è raccolto in preghiera e ha attraversato la Porta Santa, come reso noto dal Vaticano. La sua inattesa apparizione sul sagrato ha suscitato un'ondata di applausi e commozione tra i presenti.

L'apparizione odierna segna un ritorno in pubblico per Papa Francesco dopo l'ultima volta del 23 marzo, a seguito di un periodo di quasi quaranta giorni di assenza dalla scena pubblica. Dimesso dal Policlinico Gemelli dopo un ricovero di trentotto giorni per una polmonite bilaterale, il Pontefice si era affacciato brevemente da un balcone dell'ospedale, mostrando segni di stanchezza ma esprimendo gratitudine e salutando una fedele che lo aveva sostenuto con la sua presenza quotidiana.

Attualmente, Papa Francesco prosegue la sua convalescenza protetta a Casa Santa Marta, continuando la terapia farmacologica e le sedute di fisioterapia. Dal Vaticano giungono notizie di lievi miglioramenti sia per la fisioterapia respiratoria che per quella motoria, oltre a segnali positivi riguardo agli "indicatori infettivi".

Riguardo alla sua eventuale partecipazione ai riti della Settimana Santa, la Sala Stampa Vaticana ha precisato che è ancora prematuro esprimersi, sottolineando che ogni decisione dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni di salute. L'équipe medica, al momento delle dimissioni, aveva raccomandato al Santo Padre un periodo di convalescenza di circa due mesi. La sorpresa di oggi a San Pietro rappresenta un segnale di speranza e di vicinanza per i malati e per tutto il mondo sanitario.