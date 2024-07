La Amerigo Vespucci attracca a Los Angeles e porta con sé il Chianti La serata sarà curata dallo chef Celestino Drago, noto per la sua maestria culinaria.

Il Consorzio Vino Chianti sarà protagonista a Los Angeles con le sue eccellenze di vino Chianti DOCG per l'evento del 5 luglio, organizzato in occasione dell'attracco della nave scuola Amerigo Vespucci nella città californiana. La Vespucci, un'icona della Marina Militare italiana, continua il suo viaggio internazionale per promuovere la bellezza dell'Italia e il valore delle nostre produzioni nel mondo.

"Siamo orgogliosi che il vino Chianti DOCG sia stato scelto tra le eccellenze del Made in Italy per festeggiare l'attracco dell'Amerigo Vespucci a Los Angeles," ha dichiarato Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti. "Il Chianti DOCG è stato uno dei primi vini italiani ad essere commercializzato negli Stati Uniti e non poteva mancare in questa occasione speciale, che rappresenta una vetrina unica per la promozione delle produzioni italiane in terra americana."

L'evento, dedicato al Made in Italy e all'orgoglio italiano, è organizzato dalla Direzione Generale degli Italiani all'Estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, responsabile dell'iniziativa "Turismo delle Radici," insieme al Consolato Generale italiano a Los Angeles. La serata vedrà la partecipazione di ospiti illustri del mondo dello spettacolo di Hollywood, italiani di successo negli Stati Uniti e rappresentanti delle istituzioni italiane.

In questo contesto di eccellenza, l'Italia sarà rappresentata da una serie di aziende e consorzi altamente rappresentativi, che avranno l'opportunità di esporre e offrire in degustazione i propri prodotti. La serata sarà curata dallo chef Celestino Drago, noto per la sua maestria culinaria.

La partecipazione del Consorzio Vino Chianti a questo evento sottolinea ancora una volta l'importanza e il prestigio del Made in Italy, unendo tradizione e innovazione per promuovere il meglio delle produzioni italiane sul palcoscenico internazionale.