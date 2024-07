La quattordicesima mensilità: un sollievo economico per milioni italiani Quanto si troverà sul proprio conto, a seconda dei contributi versati e del reddito

Con l'inizio di luglio, milioni di italiani, soprattutto pensionati, riceveranno la tanto attesa quattordicesima mensilità. Questa somma aggiuntiva rappresenta un supporto finanziario significativo, soprattutto in un periodo di crescente inflazione e incertezze economiche. Vediamo in dettaglio a chi spetta, le cifre coinvolte e l'importanza di questo pagamento.

Cos'è la quattordicesima mensilità?

La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva che viene erogata annualmente ai pensionati e ad alcuni lavoratori. Introdotta per la prima volta nel 2007, questa misura ha lo scopo di fornire un sostegno economico supplementare, migliorando il potere d'acquisto di coloro che percepiscono redditi più bassi.

Chi ha diritto alla quattordicesima?

La quattordicesima mensilità spetta principalmente ai pensionati con determinati requisiti di età e reddito. Ecco i criteri principali:

Età: Devono avere almeno 64 anni.

Reddito: Il reddito complessivo annuo non deve superare 2 volte il trattamento minimo INPS, ovvero circa €13.600 lordi annui.

Cifre e Beneficiari

Secondo i dati INPS, i beneficiari della quattordicesima mensilità sono circa 3,5 milioni di pensionati. Le cifre variano in base agli anni di contributi versati e alla categoria di pensione:

Lavoratori Dipendenti fino a 15 anni di contributi: € 336

Lavoratori Dipendenti tra 15 e 25 anni di contributi: € 420

Lavoratori Dipendenti oltre 25 anni di contributi: € 504

Lavoratori Autonomi Fino a 18 anni di contributi: € 336

Tra 18 e 28 anni di contributi: € 420

Oltre 28 annidi contributi: € 504

L'impatto della quattordicesima

La quattordicesima mensilità rappresenta un aiuto concreto per milioni di pensionati, spesso con redditi modesti. Per molti, questi soldi vengono utilizzati per far fronte a spese mediche, bollette o altre necessità quotidiane. In un periodo di inflazione crescente, dove i prezzi dei beni di prima necessità e dei servizi sono in costante aumento, la quattordicesima può fare la differenza. Inoltre, questo pagamento stimola l'economia locale, poiché molti pensionati tendono a spendere questi fondi nelle loro comunità. L'arrivo della quattordicesima mensilità rappresenta un momento cruciale per molti pensionati italiani. Non solo fornisce un sollievo economico immediato, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita di chi ha contribuito per anni al sistema previdenziale. Mentre le discussioni politiche e sociali sull'importanza di tali misure continuano, è chiaro che per molti italiani, questa somma aggiuntiva è più che un semplice bonus: è una necessità.