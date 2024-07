WINDTRE: due certificazioni sulla parità di genere La nuova UNI/PdR 125:2022 che attesta la gender equality

Roma, 3 luglio 2024 – WINDTRE, prima telco al mondo ad ottenere la certificazione EQUAL- SALARY, ha superato con successo per il terzo anno consecutivo la fase di monitoraggio e vede confermata la costanza del suo impegno per la parità retributiva tra donne e uomini. Il riconoscimento, rilasciato dalla EQUAL-SALARY Foundation con la collaborazione dell’Università di Ginevra ed il supporto di PwC, è avvenuto a valle di un processo di audit volontario, che testimonia progressi tangibili nelle politiche di Diversity, Equity & Inclusion dell’azienda, ed è una testimonianza della continua ricerca di eccellenza di WINDTRE in materia di uguaglianza e pari opportunità sul posto di lavoro.

A questa certificazione, si aggiunge quella UNI/PdR 125:2022, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia. Questa ulteriore attestazione testimonia l’implementazione di un sistema di gestione per la parità di genere, attraverso l’adozione di specifici KPI e di interventi concreti in sei aree: Cultura e strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere, Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Nell’ambito di questo progetto, è stata redatta la Politica di Parità di Genere del Gruppo WINDTRE e istituito, all’interno dell’azienda, un Comitato guida che si è già riunito ed è al lavoro per attuare e indirizzare le azioni concrete contenute nel Piano Strategico di parità di genere aziendale.

Rossella Gangi, Direttrice Human Resources, ha dichiarato: “WINDTRE crede da sempre nel valore dell’inclusione. Ci siamo inizialmente focalizzati sul tema più complesso, soprattutto nel nostro Paese: la parità salariale. Non solo siamo la prima telco al mondo ad aver certificato l’abbattimento di questo gap nella nostra azienda, ma per il terzo anno vediamo confermati i nostri progressi in questo campo. Oggi estendiamo il nostro impegno con UNI/PdR che attesta la parità di genere. È un nuovo riconoscimento delle azioni concrete che quotidianamente mettiamo in pratica per promuovere la nostra cultura aperta e rispettosa delle diversità. Riconoscendo e valorizzando le singole identità, possiamo migliorare il presente e contribuire al cambiamento”.

La parità di genere è uno dei dieci obiettivi del Piano di sostenibilità di WINDTRE, è promossa attraverso iniziative a sostegno dello sviluppo delle carriere, con percorsi di empowerment dedicati, e attraverso l’equità retributiva in ogni fase, dall’assunzione ai processi di rewarding. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda punta, inoltre, a favorire l’equilibrio vita-lavoro, il benessere e la piena realizzazione delle sue persone, attraverso un modello di lavoro smart, chiamato ‘Human Working’, basato su flessibilità, responsabilità, fiducia e attenzione alle relazioni. Più in generale, grazie all’implementazione di concrete politiche di Diversity & Inclusion, WINDTRE sostiene un ambiente lavorativo inclusivo, che pone le sue basi nell’ascolto, nella condivisione e nel confronto aperto, favorendo il dialogo e l’osmosi tra le diverse generazioni presenti in azienda.