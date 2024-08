AXS M31 leader del disinquinamento agroambientale Soluzione concreta alle sfide dell'inquinamento agricolo e ambientale

AXS M31, azienda di punta nella produzione di fertilizzanti biologici, nel 2002 ha lanciato sul mercato la sua rivoluzionaria gamma di prodotti BioAksxter®, fertilizzanti naturali dotati di una tecnologia disinquinante unica nel suo genere. L’innovazione rappresenta un punto di svolta per l'agricoltura, offrendo una soluzione concreta alle sfide dell'inquinamento agricolo e ambientale.

La tecnologia BioAksxter® (bioaksxter.com/it), frutto di oltre vent'anni di ricerca e sviluppo, si distingue anche per la sua capacità di riprodurre il processo di fertilizzazione naturale attraverso gli scambi di acqua-terra-pianta-aria. Ciò che rende veramente unici questi prodotti è la loro capacità di andare oltre la mera sostenibilità ambientale: BioAksxter® è infatti l'unico mezzo tecnico in agricoltura in grado di risolvere attivamente le problematiche legate all'inquinamento.

Il funzionamento della tecnologia BioAksxter® si basa su un approccio innovativo:

Chiusura del circuito degli inquinanti: la tecnologia interrompe il ciclo delle molecole contaminanti nell'ambiente, riportando le colture e il terreno in equilibrio. Riduzione della radioattività: BioAksxter® abbassa la radioattività, prevenendo alterazioni delle piante e rafforzando le loro difese naturali. Trasformazione degli inquinanti: gli elementi nocivi nel terreno vengono convertiti in strutture organiche di assorbimento, grazie all'attivazione di biodegradatori specifici. Rivitalizzazione del suolo: diluito in acqua, il fertilizzante forma un composto preorganico che consente l'autoriproduzione di "microrganismi vergini", rivitalizzando il terreno. Potenziamento delle colture: BioAksxter® favorisce l'assimilazione dei nutrienti da parte delle piante, migliorando la loro capacità di programmazione, gli scambi ossigenativi, la captazione della luminosità e la rigenerazione cellulare.

L'introduzione di BioAksxter® sul mercato mondiale arriva in un momento cruciale, in cui la domanda di soluzioni agricole sostenibili è in costante crescita. Con la sua tecnologia disinquinante, AXS M31 si posiziona come leader nell'innovazione agricola, offrendo una risposta concreta alle sfide ambientali del settore.

