Carrelli manuali: un supporto importante per i magazzini Scopriamo insieme come scegliere i carrelli manuali o le ruote di ricambio

Il mondo del lavoro richiede notevole sforzo fisico, soprattutto in alcuni ambiti in cui è necessario spostare all’interno del proprio magazzino materiale e prodotti di un discreto peso. Non in tutti gli spazi è consentito e agile utilizzare un elevatore e per questo i carrelli manuali continuano ad avere un ruolo rilevante.

Chiaramente è importante gestirne la manutenzione, ad esempio valutando la sostituzione di alcune componenti con altre di ultima generazione come le ruote per carrelli Würth dove si possono individuare diverse tipologie, diametri e caratteristiche per andare incontro ad ogni esigenza.

Ma come scegliere i carrelli manuali o le ruote di ricambio? E in quali ambiti sono più d’aiuto? Scopriamolo insieme.

Come scegliere un carrello da lavoro

Se si sta pensando di acquistare un carrello manuale è necessario prendere in considerazione alcuni elementi che andranno ad influenzarne l’efficienza e l’utilizzo. In prima battuta non possiamo che cominciare con il tipo di carico che dovrà gestire: pesi e dimensioni dei materiali da spostare sono alla base della scelta, spaziando tra piccoli supporti ad altri con basi più ampie idonee anche a spostare bancali.

A prescindere da tutto, la struttura dovrà essere robusta e assicurare agilità di spostamento indipendentemente che venga utilizzato all’interno o all’esterno. Per offrire maggiore agilità deve essere presa in considerazione l’ergonomia: un prodotto ben progettato va a ridurre lo sforzo fisico dell’operatore, così da diminuire il rischio di infortuni. Prendere in esame impugnature comode, altezza regolabile e agilità di manovra farà la differenza.

Le ruote dei carrelli: un elemento da non sottovalutare

Tra i pezzi di ricambio che periodicamente hanno bisogno di manutenzione ci sono le ruote; se di ottima qualità riescono a offrire le migliori performance del supporto professionale. Bisogna sapere però che non risultano tutte uguali, ne esistono di varie tipologie:

in gomma . Sono forse le più comuni e si rivelano ottime per garantire aderenza sulle superfici regolari o irregolari;

. Sono forse le più comuni e si rivelano ottime per garantire aderenza sulle superfici regolari o irregolari; in poliuretano . Si distinguono perché resistenti all’usura e particolarmente adatte ai pavimenti lisci tipici dei magazzini;

. Si distinguono perché resistenti all’usura e particolarmente adatte ai pavimenti lisci tipici dei magazzini; in nylon. Vengono apprezzate perché durevoli e di grande supporto per i carichi più pesanti.

Oltre al materiale va considerata poi la dimensione. Quando si acquista viene inserito come dato il diametro delle ruote che dovrà essere mantenuto ovviamente persino durante i cambi del prodotto per certificare l’omologazione e la sicurezza.

In quali ambiti fanno la differenza

Abbiamo già citato la diffusione sempre più ampia di modelli elettrici e muletti che necessitano un patentino di guida ma negli ambienti più piccoli o in cui lo spazio è ridotto resistono i carrelli manuali che offrono un valido supporto nel ridurre il peso percepito dal professionista.

Cuore pulsante dei magazzini, sono indispensabili per spostare prodotti, scatole e pallet limitando gli infortuni e andando a gestire al meglio i carichi evitando che possano ribaltarsi e rendendo l’organizzazione del lavoro molto più agile. Non solo in ambito stoccaggio però, svolgono un aiuto interessante in campi quali quello agricolo o edile.

Come avrete capito, pur progredendo la tecnologia verso modelli molto più completi la soluzione manuale resta ancora dominante.