L'urgenza dello «Ius scholae» e il coraggio che manca alla destra di governo Quel salto di qualità che Meloni non farà mai con i suoi orizzonti di cartone

La questione dello ius scholae, il riconoscimento della cittadinanza italiana ai giovani stranieri che hanno compiuto un ciclo scolastico nel nostro Paese, si trova al centro di un dibattito che va ben oltre le dinamiche parlamentari. È un tema che tocca l’identità della nostra società e che potrebbe avere un impatto profondo sul futuro demografico e culturale dell’Italia. La proposta, sostenuta dall’opposizione e da Forza Italia, e osteggiata dalla Lega di Salvini, appare per Giorgia Meloni e il suo governo non solo come una sfida, ma come un’opportunità politica cruciale.

Uno sguardo oltre l'orizzonte politico: perché lo ius scholae è urgente

Definire questa proposta "non urgente" è un riflesso di un modo di fare politica che guarda solo all'immediato, alle prossime elezioni, e non alla costruzione di un Paese più coeso e sostenibile. L’Italia, con una natalità in caduta libera e una popolazione sempre più anziana, ha bisogno di nuovi cittadini. È una questione di sopravvivenza economica e sociale. Non si tratta solo di diritti, ma di riconoscere e integrare giovani che sono già parte del tessuto del nostro Paese. Questi ragazzi parlano l’italiano, studiano la nostra storia e immaginano un futuro qui. Escluderli significa lasciare che una parte della nostra società resti in un limbo, senza un’identità piena e senza una vera partecipazione alla vita della comunità.

Meloni: tra la paura di scontentare Salvini e la possibilità di un nuovo slancio

Per Giorgia Meloni, questa potrebbe essere una partita decisiva. Con una leadership che ha saputo imporsi sulla scena politica nazionale, Meloni ha oggi il compito di dimostrare che Fratelli d’Italia non è solo un partito di governo di destra, ma una forza capace di affrontare le sfide strutturali del Paese con una visione a lungo termine. Abbracciare lo ius scholae, in una versione ragionata e responsabile, non significherebbe affatto rinnegare la linea dura sull’immigrazione, ma piuttosto riconoscere l’ineluttabile realtà di un’Italia che deve imparare a gestire l’immigrazione come una risorsa, non solo come un problema.

Meloni ha una carta in più rispetto ad altri leader: non può essere tacciata di buonismo o di eccessiva apertura. Proprio la sua credibilità sul fronte del controllo dei flussi migratori potrebbe permetterle di guidare un cambiamento nel modo in cui l’Italia pensa la cittadinanza. Lo ius scholae, infatti, riguarda giovani che sono cresciuti con noi, che spesso si sentono più italiani di quanto non lo siano burocraticamente. Non cogliere questa occasione significherebbe continuare a restare prigionieri di un immobilismo che non giova a nessuno.

La Lega e il rischio dell’autoisolamento

Il vero ostacolo a questa svolta è rappresentato dalla Lega di Salvini, che, abbandonata l’originaria vocazione federalista e moderata, si è trasformata in un partito sempre più arroccato su posizioni radicali, spesso in aperto contrasto con il resto della coalizione di governo. Salvini sembra intrappolato in una narrativa fatta di muri e chiusure, che gli permette di conservare un elettorato fedele ma che al contempo lo rende un partner scomodo e poco affidabile all’interno della maggioranza. La sua opposizione allo ius scholae non è solo ideologica, ma è anche un modo per mantenere la propria identità politica ben distinta da quella degli alleati.

Il futuro della destra: una coalizione che deve evolversi

Per Meloni, la vera sfida non è tanto governare il Paese, ma trasformare la coalizione di centro-destra in una forza politica moderna, capace di raccogliere consensi anche al di fuori del suo zoccolo duro. Se Fratelli d’Italia e Forza Italia aspirano a incarnare una versione italiana della CDU/CSU tedesca, la Lega attuale sembra invece un freno, con un Salvini più impegnato a evitare di essere fagocitato che a contribuire a un progetto comune. Meloni ha dunque un compito storico: rinnovare la destra italiana, liberandola da quelle zavorre che ne limitano le potenzialità.

Un’occasione di leadership

Lo ius scholae potrebbe essere la chiave di volta per un cambio di paradigma: da una politica che vede l’immigrazione solo come un problema a una politica che riconosce la complessità della realtà italiana. Meloni ha già dimostrato di avere il coraggio per sfidare gli schemi tradizionali. Ora deve decidere se vuole essere la leader che ha saputo costruire una nuova destra, capace di guardare avanti e di evolvere, o se preferirà restare intrappolata nelle logiche di una coalizione che guarda più ai sondaggi che al futuro.

Se saprà cogliere questa opportunità, Meloni non solo rafforzerà la sua posizione politica, ma contribuirà a tracciare una nuova rotta per l’Italia, dimostrando che una leadership autentica sa affrontare le sfide con visione, coraggio e, soprattutto, responsabilità.