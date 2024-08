Salvini contro la Chiesa: la Lega isola Meloni in Ue e sullo "Ius scholae" Tajani poco convincente sulle posizioni moderate prima annunciate e poi non sostenute

Negli ultimi mesi, Matteo Salvini, leader della Lega, ha riacceso il dibattito pubblico su temi scottanti come l'immigrazione e il diritto di cittadinanza, scontrandosi apertamente con le posizioni della Chiesa cattolica. Le sue dichiarazioni contro lo ius scholae e la sua retorica antiemigranti non solo hanno creato tensioni all'interno del panorama politico, ma hanno anche irritato profondamente la comunità ecclesiastica, sempre più distante dal linguaggio divisivo e dalle politiche escludenti promosse dalla Lega.

Salvini si è sempre presentato come un difensore dei “valori cristiani”, sventolando rosari e citando i santi in comizi e interviste, ma le sue azioni sembrano spesso contraddire il messaggio di accoglienza e solidarietà che Papa Francesco e la Chiesa portano avanti con forza. Il pontefice ha più volte ribadito la necessità di un'Europa aperta e inclusiva, capace di accogliere i migranti e garantire diritti fondamentali a tutti, inclusi i giovani nati e cresciuti in Italia che ancora oggi si vedono negati la cittadinanza a causa delle attuali leggi restrittive.

Le politiche della Lega e la critica ecclesiastica

La Chiesa ha più volte criticato apertamente le posizioni della Lega in materia di immigrazione, evidenziando come l’approccio di Salvini sia lontano anni luce dall'insegnamento cristiano. Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ha recentemente dichiarato che “chi costruisce muri e diffonde paura tradisce i valori evangelici”. Un messaggio chiaro, indirizzato a chi, come Salvini, continua a proporre politiche di chiusura e respingimento.

La posizione della Lega contro lo ius scholae, la riforma che mira a concedere la cittadinanza italiana ai giovani stranieri che hanno completato un ciclo di studi in Italia, rappresenta un ulteriore terreno di scontro. Per la Chiesa, questa misura sarebbe un atto di giustizia sociale e di inclusione, in linea con il concetto di integrazione che sta al centro del messaggio cristiano. Ma Salvini, con la sua propaganda securitaria, bolla questa proposta come un “cavallo di Troia” per un’immigrazione senza controllo, alimentando paure infondate e tensioni sociali.

Un linguaggio che divide

La strategia di Salvini è evidente: polarizzare il dibattito per raccogliere consensi tra chi teme il cambiamento e guarda con sospetto a chi è diverso. Ma questo linguaggio, fatto di slogan e frasi ad effetto, rischia di minare il tessuto sociale del Paese e di allontanare ancora di più le istituzioni religiose dal mondo politico.

L’approccio del leader della Lega contrasta apertamente con quello della Chiesa, che negli ultimi anni ha più volte denunciato le disuguaglianze sociali e l’esclusione dei più vulnerabili. Le parole di Papa Francesco, che definisce i migranti come “un dono e non un problema”, stridono con la retorica salviniana, che vede l’accoglienza come una minaccia alla sicurezza nazionale.

Il rischio di una frattura insanabile

Le tensioni tra la Lega e la Chiesa sollevano un interrogativo profondo: che tipo di società vogliamo costruire? Una basata sulla chiusura e sull’esclusione, come suggerito dalle politiche salviniane, o una aperta e accogliente, come auspicato dalla Chiesa? Le parole e le azioni di Salvini non sono solo un attacco alle politiche migratorie, ma rappresentano anche un affronto ai valori fondanti della società italiana, che affondano le loro radici nel rispetto per l’altro e nella solidarietà.

In un momento storico in cui l’Italia e l’Europa affrontano sfide senza precedenti, la politica non può permettersi di giocare sulla pelle dei più deboli. Le posizioni divisive della Lega rischiano di creare una frattura insanabile non solo con la Chiesa, ma anche con una parte sempre più ampia della società civile, che chiede politiche inclusive e un nuovo approccio ai temi dell’immigrazione e della cittadinanza.

Matteo Salvini, con la sua retorica antiemigranti e la sua opposizione allo ius scholae, si trova sempre più isolato non solo politicamente, ma anche moralmente. E mentre la Chiesa continua a ergersi a difesa degli ultimi, la Lega appare sempre più lontana dai valori cristiani che dice di rappresentare, dimostrando ancora una volta che i simboli religiosi esibiti sui palchi non bastano a colmare il vuoto di umanità nelle proprie politiche.