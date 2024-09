Morta Clio Napolitano, una vita al fianco delle istituzioni figura di riferimento silenziosa ma solida, un esempio di dignità e dedizione

Clio Maria Bittoni, conosciuta come Clio Napolitano, è stata una figura discreta ma di grande rilievo nella storia italiana recente. Moglie di Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica che ha servito più a lungo nella storia italiana (dal 2006 al 2015), Clio è stata un pilastro di sostegno e una presenza importante durante un periodo cruciale della politica italiana.

Origini e carriera

Nata a Chiaravalle, nelle Marche, il 10 novembre 1934, Clio Maria Bittoni ha avuto un percorso di vita che, pur rimanendo lontano dai riflettori, è stato segnato da una solida carriera e un forte impegno personale. Si laureò in Giurisprudenza, condividendo con il marito, Giorgio Napolitano, una profonda passione per la cultura e la giustizia sociale. Il loro matrimonio, celebrato nel 1959, ha segnato l'inizio di un sodalizio non solo personale ma anche intellettuale, che li ha portati ad affrontare insieme sfide e responsabilità politiche.

Il ruolo di "first lady"

Durante i nove anni di mandato di Giorgio Napolitano al Quirinale, Clio Napolitano ha svolto il suo ruolo con eleganza e discrezione. Pur non amando particolarmente i riflettori, Clio è stata spesso accanto al marito durante eventi ufficiali e visite di Stato, rappresentando con dignità il volto istituzionale dell'Italia. Con la sua sobrietà e il suo senso del dovere, ha saputo conquistare il rispetto di molti, incarnando una figura di "first lady" lontana dai clamori mediatici e più vicina alla gente comune.

Nonostante la sua discrezione, Clio Napolitano non ha mai nascosto le sue opinioni. Ha dimostrato una grande personalità e una volontà forte, come nel caso della famosa dichiarazione nel 2013, quando espresse il desiderio che il marito non accettasse un secondo mandato da Presidente della Repubblica, dopo anni di impegno intenso e difficili decisioni politiche.

Vita privata e discrezione

Clio Napolitano è sempre stata molto attenta a preservare la sua privacy e quella della sua famiglia. Lei e Giorgio Napolitano hanno avuto due figli, Giovanni e Giulio, e la loro vita familiare è rimasta sempre lontana dai riflettori, seguendo un modello di sobrietà e discrezione che ha caratterizzato anche l'approccio politico e pubblico del Presidente.

Una figura di riferimento

Clio Napolitano è stata molto più di una semplice "moglie del Presidente". È stata una figura di riferimento silenziosa ma solida, un esempio di dignità e dedizione, tanto per la famiglia quanto per il ruolo istituzionale che le circostanze della vita le avevano assegnato. La sua scomparsa rappresenta la fine di un'era per chi ha vissuto da vicino la storia politica e istituzionale dell'Italia degli ultimi decenni.

Con la sua sobrietà, intelligenza e dedizione, Clio Napolitano ha rappresentato un modello di equilibrio e riservatezza che è raro trovare nel panorama pubblico contemporaneo. La sua figura resterà impressa nella memoria collettiva come quella di una donna che ha vissuto all’ombra delle istituzioni, ma con una luce tutta sua, fatta di saggezza, sensibilità e profondo impegno morale.