Assicurazione moto: come trovarla online e sottoscriverla Il metodo più semplice ed efficace per scegliere un’assicurazione moto conveniente

La scelta dell’assicurazione moto passa, di solito, per un’analisi approfondita di tutte le opzioni disponibili. Il costo effettivo della polizza, infatti, può variare (anche in misura significativa) in base a diversi fattori e per i proprietari di un mezzo a due ruote diventa necessario valutare con molta attenzione le proposte delle compagnie in modo da poter individuare la soluzione giusta, considerando non solo i costi ma anche le caratteristiche della copertura.

Scegliere l’assicurazione moto online più conveniente è molto semplice e non richiede una lunga ricerca o la necessità di consultare decine di preventivi per poter individuare l’opzione giusta. Sfruttando la comparazione dei preventivi di Segugio Assicurazioni, ad esempio, basta inserire il numero di targa una volta sola (oppure i dati assicurativi e del veicolo) per accedere in pochi secondi a decine di preventivi ordinati in base alla convenienza.

Si tratta del metodo più semplice ed efficace per scegliere un’assicurazione moto conveniente, direttamente online e nel minor tempo possibile. Questo meccanismo consente di ridurre, in modo netto, il costo della polizza, senza rinunciare a una copertura completa (considerando la RC oltre che eventuali garanzie accessorie) sulla base delle proprie esigenze.

Da cosa dipende il costo dell’assicurazione moto

Il costo dell’assicurazione moto dipende da numerosi fattori che, in modo più o meno rilevante, vanno a incidere sull’importo del premio della polizza. Tra i fattori più rilevanti c’è la provincia di residenza del proprietario della moto da assicurare (in alcune aree del Paese, infatti, i costi per l’assicurazione sono più alti).

Ci sono, però, anche altri elementi da considerare come il tipo di veicolo da assicurare e l’età del proprietario. Anche la formula di guida influenza i costi: con la Guida Esperta, che prevede un’età minima o un’esperienza di guida minima per poter mettersi alla guida del veicolo, sarà possibile ottenere uno sconto rispetto alla Guida Libera.

Tra gli elementi da considerare ci sono anche le garanzie accessorie. Si tratta di coperture aggiuntive che vanno ad affiancare la Responsabilità Civile. Le garanzie accessorie sono facoltative e il contraente può scegliere quali affiancare alla RC per completare il pacchetto di coperture incluso nella polizza.

Come scegliere l’assicurazione moto online

La scelta dell’assicurazione moto online è semplice e rappresenta il sistema più efficace per poter scegliere la polizza moto. Ricorrendo al comparatore di Segugio.it bastano pochi minuti per trovare la polizza giusta. Tutto quello che bisogna fare, infatti, è inserire il numero di targa del mezzo.

Sarà il sistema a calcolare svariati preventivi, ordinandoli in base alla convenienza. Il confronto dei preventivi può avvenire anche tramite l’inserimento manuale di alcuni dati (del proprietario e del veicolo). Questo sistema consente di verificare i costi della polizza anche quando non si ha a disposizione la targa, con una procedura sempre molto rapida.

La comparazione è completamente gratuita e non prevede costi aggiuntivi a carico del cliente. Questo sistema, inoltre, è senza impegno: l’utente non ha alcun obbligo di attivazione di una polizza dopo aver effettuato il confronto dei preventivi.

Come attivare l’assicurazione moto online

L’attivazione online di una polizza moto è una procedura veloce che può essere completata direttamente tramite il sito web della compagnia che propone il preventivo scelto. Una volta completata la comparazione, infatti, basterà selezionare il preventivo da attivare per raggiungere il portale della compagnia e avviare la procedura di acquisto della polizza, scegliendo la data di inizio di validità ed effettuando il pagamento del premio (alcune compagnie consentono anche il pagamento rateale). Tutta la documentazione sarà recapitata all’utente tramite posta elettronica.