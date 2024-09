Papa Francesco: "La comunità dei credenti non è una cerchia di privilegiati" "Se vogliamo cooperare non serve essere da ostacolo a qualcuno con presunzione e rigidità"

Papa Francesco e' arrivato al King Baudouin Stadium di Bruxelles per la celebrazione della messa. Al suo arrivo, dopo aver effettuato il cambio vettura, il Pontefice gira in papamobile tra i circa 35.000 fedeli presenti. Alle ore 10 presiede la celebrazione eucaristica con il rito della Beatificazione della Serva di Dio Ana de Jesus. Nel corso della Celebrazione, dopo la proclamazione del Vangelo, il Papa pronuncia l'omelia. La messa e' l'unico appuntamento pubblico. Al termine, Francesco si rechera' alla base aerea di Melsbroek dove alle 12:15 si svolgera' la cerimonia di congedo. Alle 12:45 il decollo per Roma. L'arrivo a Fiumicino e' previsto intorno alle 14:55.

Prima di recarsi allo stadio, Papa Francesco ha incontrato, privatamente in Nunziatura, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Durante il giro tra i fedeli, il Pontefice e' stato accolto calorosamente da 35 mila presenti. Francesco piu' volte si e' fermato per benedire i bambini che gli venivano portati. (

"Tutti con il Battesimo, abbiamo ricevuto una missione nella Chiesa. Ma si tratta di un dono, non di un titolo di vanto. La Comunita' dei credenti non e' una cerchia di privilegiati, e' una famiglia di salvati". Cosi' Papa Francesco nell'omelia della messa allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. "Se vogliamo cooperare, con amore aperto e premuroso, all'azione libera dello Spirito senza essere di scandalo, di ostacolare a nessuno con la nostra presunzione e la nostra rigidita', abbiamo bisogno - ha sottolineato - di svolgere la nostra missione con umilta' , gratitudine e gioia. Non dobbiamo risentirci, ma piuttosto rallegrarci del fatto che anche altri possiamo fare cio' che facciamo noi, perche' cresca il Regno di Dio e per ritrovarci tutti uniti, un giorno, tra le braccia del Padre"