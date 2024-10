Weerg innova la stampa 3D FDM con materiali ad alte prestazioni per l'industria Weerg propone una gamma di polimeri ad alte prestazioni

Weerg, autentico riferimento nel settore della manifattura digitale, innalza gli standard della stampa 3D con la sua tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) professionale, progettata per soddisfare le esigenze delle industrie che richiedono performance elevate e componenti di precisione.

Grazie all'uso di materiali ad alte prestazioni e a un'ottimizzazione meticolosa dei processi, Weerg trasforma la stampa 3D da prototipazione amatoriale a produzione industriale su larga scala.

Materiali innovativi per prestazioni superiori

Uno dei principali vantaggi della stampa 3D FDM offerta da Weerg è la possibilità di utilizzare materiali avanzati non disponibili per la stampa domestica.

L’azienda, infatti, propone una gamma di polimeri ad alte prestazioni, tra cui il PEEK (Polietereterchetone), noto per le sue eccezionali proprietà meccaniche e termiche, e il PA12 CF (Nylon rinforzato con fibra di carbonio), particolarmente adatto per applicazioni strutturali nei settori automotive e aerospaziale grazie alla sua leggerezza e rigidità.

A questi si aggiunge il PPS GF (Polifenilensolfuro rinforzato con fibra di vetro), ideale per ambienti con variazioni estreme di temperatura e condizioni chimiche aggressive.

Questi materiali, difficilmente processabili con stampanti comuni, possono richiedere alte temperature di estrusione e un ambiente controllato, che Weerg è in grado di gestire grazie a tecnologie avanzate. Il risultato è una produzione industriale affidabile e di altissima qualità, perfetta per componenti critici.

Ottimizzazione dei processi produttivi

Uno degli elementi distintivi dell’operatività aziendale è l’ottimizzazione del processo di stampa. I parametri chiave come la temperatura dell'ugello e del piatto di stampa, la velocità di estrusione e le strategie di raffreddamento sono calibrati con estrema precisione per garantire una distribuzione uniforme del calore e prevenire difetti comuni, come la deformazione o la delaminazione tra strati.

In particolare, il PEEK, trattato a temperature superiori ai 400°C, beneficia di un controllo rigoroso per preservare le sue proprietà meccaniche.

Inoltre, Weerg impiega processi di post-elaborazione avanzati, come il trattamento termico (annealing), che migliorano ulteriormente la stabilità dimensionale e la resistenza delle parti stampate, rendendole adatte per applicazioni in condizioni estreme.

Qualità certificata e produzione automatizzata

Weerg si distingue anche per il suo approccio automatizzato alla gestione della qualità, con certificazioni ISO 9001:2015 che garantiscono la ripetibilità e precisione dei pezzi realizzati.

Il monitoraggio in tempo reale e il sistema di gestione completamente automatizzato consentono di ridurre i tempi di produzione e assicurare standard qualitativi superiori, fondamentali per la produzione su larga scala.

Weerg: una soluzione per le industrie del futuro

Con la sua stampa 3D FDM professionale, l’azienda si conferma un partner strategico per le aziende che operano in settori ad alta tecnologia. L’uso di materiali innovativi, la gestione automatizzata dei processi e l’ottimizzazione delle prestazioni fanno di Weerg un pioniere nella produzione additiva.

Rispetto alle soluzioni di stampa domestica, l’offerta di Weerg amplia notevolmente le possibilità in termini di geometrie, materiali e qualità finale, rappresentando la scelta ideale per chi cerca componenti ad alte prestazioni e precisione.