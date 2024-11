De Martino "ritrova" Emma Marrone, emozione nello studio di Affari tuoi La storia d'amore interrotta con la cantante, un legame nato sotto i riflettori di "Amici"

Durante l'ultima puntata di "Affari Tuoi," Stefano De Martino ha menzionato l'ex fidanzata Emma Marrone, lasciando il pubblico in studio in un silenzio carico di emozioni. Il conduttore ha notato una somiglianza tra una delle pacchiste e l’artista salentina, riaccendendo nei fan il ricordo di una storia d’amore che ha segnato un'epoca televisiva.

È stato un momento di nostalgia. Mentre il concorrente Santino, accompagnato dalla figlia Elisa, sceglieva quale pacco aprire, Stefano De Martino ha notato qualcosa di familiare nella pacchista umbra, Camilla. Guardando attentamente, ha commentato: "Camilla mi è un po' Pink e un po' Emma, vero? In ogni caso una cantante", accennando con un sorriso a una delle artiste che hanno segnato il suo passato.

Non è bastato altro per scatenare il turbine di emozioni tra il pubblico in studio e sui social media. Quella breve menzione di Emma ha riportato alla memoria dei fan la storia d'amore tra Stefano e la cantante, un legame nato sotto i riflettori di "Amici," la popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. In molti ricordano la loro complicità, la crescita professionale e personale condivisa sullo schermo, finché non arrivò Belen Rodriguez a interrompere la favola nel 2012. Nonostante le difficoltà, Emma e Stefano hanno saputo costruire nel tempo un rapporto sereno e rispettoso, mantenendo l'affetto reciproco.

Mentre il pubblico di "Affari Tuoi" restava in silenzio, sui social esplodeva la nostalgia per quella che per anni è stata una delle coppie più amate della TV italiana. Il gesto spontaneo di De Martino ha dimostrato che, nonostante gli anni e i cambiamenti, certi legami restano indimenticabili.