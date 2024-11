Ferragnez, fine di un amore social: accordo consensuale per il divorzio Alla Ferragni la garanzie che lui pagherà l'istruzione dei figli. E zero foto sui social dei ragazzi

Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, hanno ufficializzato la loro separazione, siglando un accordo di divorzio rapido e pacifico che evita le battaglie legali infinite, come nel caso della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo un annuncio della crisi a febbraio, che inizialmente era sembrato a molti solo una strategia di marketing, la coppia ha confermato la decisione di porre fine alla loro relazione. L’accordo, firmato con l’assistenza legale degli avvocati di entrambe le parti, è stato comunicato ufficialmente, ponendo così fine al matrimonio celebrato nel settembre 2018.

Il patto tra i due include la gestione condivisa della cura dei figli, Leone e Vittoria, per i quali Fedez si è impegnato a coprire le spese scolastiche, mediche e sportive, evitando richieste economiche di mantenimento reciproco. Ferragni e Fedez hanno inoltre stabilito una regola rigorosa per la pubblicazione di foto dei figli: prima di condividere immagini sui social, dovranno chiedersi reciproca autorizzazione, in linea con le norme sulla tutela della privacy dei minori.

La loro separazione ha mantenuto fuori dagli accordi qualsiasi coinvolgimento dei beni patrimoniali e delle società che entrambi hanno sempre gestito indipendentemente. La villa sul Lago di Como, acquistata per 5 milioni di euro, è stata messa in vendita, segno che la separazione va ben oltre i meri accordi formali e prelude a una nuova fase di vita per entrambi, apparentemente già vicini a nuovi partner.

In questo processo, Ferragni ha rinunciato a qualsiasi richiesta economica, un gesto descritto dal suo legale come un atto di buon senso, volto a garantire una risoluzione rapida e vantaggiosa per il benessere dei figli. Una scelta che si contrappone nettamente alle aspre contese legali tra Totti e Blasi, caratterizzate da recriminazioni reciproche e dispute sull’assegno di mantenimento.

Infine, le vicende giudiziarie che coinvolgono entrambi rimangono sullo sfondo: Fedez è attualmente indagato per un’aggressione a un personal trainer, mentre Ferragni è stata accusata di truffa aggravata in merito al "pandoro gate" e alle uova di Pasqua. Entrambi sembrano determinati a voltare pagina, mantenendo una visione condivisa sul futuro dei figli e sulla pr