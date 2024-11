Italia, patria del single felice: Salerno la sorpresa che non ti aspetti Ma il dato è anche tragico: per la prima volta le coppie senza figli sono in maggioranza

Italia, paese del "mangia, prega, ama" (ma spesso si rimane al "mangia"): una nuova classifica mette in luce dove i single prosperano, liberi come rondini a primavera. E no, a sorpresa, non sono Milano o Roma a guidare il podio, ma città che non ti aspetti.

Nord, patria dei single meticolosi

In cima alla classifica troviamo Bergamo. Sì, proprio lei, la città che un tempo associavi solo a polenta e a mura venete. Qui pare che i single abbiano fatto squadra, con un tasso di iscrizione alle app di dating che farebbe impallidire Cupido stesso. E vuoi mettere, un appuntamento romantico tra il Sentierone e una fetta di torta Donizetti? “Ci vediamo alle mura” non è mai stato così promettente.

Segue Varese, dove si mormora che i single abbiano un’abilità particolare nello sfoderare charme. Sarà il fascino dei laghi o la pacatezza nordica? A Como, terza in classifica, il romanticismo raggiunge vette poetiche con tramonti da urlo, anche se per ora si preferisce la solitudine accompagnata da un bicchiere di vino sulle rive del lago.

Centro: Firenze è arte e cuori solitari

Scendendo verso il centro, Firenze si fa spazio nella classifica. Città del Rinascimento, dell'arte e del “carpe diem”, qui essere single è un'arte sopraffina. Tra i vicoli di San Frediano e i lungarni illuminati, i single si godono l’atmosfera bohemienne e le serate con amici, evitando strategicamente gli Uffizi per non beccare troppi turisti... e magari qualche ex.

Il Sud: quando i cuori caldi restano liberi

Ed eccoci al Sud, dove il sole non scalda solo le pietanze ma anche gli animi. Salerno entra trionfante al settimo posto. Perché qui? Forse per il fascino del lungomare più bello d’Italia, o per il modo in cui si pronuncia “mozzarella” che fa sciogliere i cuori... e i latticini. Il single salernitano è passionale, ma oculato: se deve aprire il cuore, prima ci pensa bene, magari con un caffè al bar sotto casa.

E Milano? Il single insospettabile

“Milano? A metà classifica?” Esatto. La città che non dorme mai si ritrova inaspettatamente al 17° posto. I milanesi, probabilmente troppo occupati a destreggiarsi tra aperitivi e lavoro, lasciano poco spazio per amoreggiamenti. Ma attenzione, il fascino del “ti chiamo dopo” tipico meneghino può comunque far innamorare.

Se sei single in Italia, non disperare: che tu sia al Nord tra gli efficientissimi Bergamaschi o al Sud a goderti la vita mediterranea, questo è il Paese dove stare soli non è mai solitudine. Anzi, è un’arte. Allora, cari single d’Italia, brindiamo alla libertà con un bicchiere di prosecco (o di limoncello, a seconda della latitudine). Perché, in fondo, si può sempre trovare compagnia… anche solo per il dolce.