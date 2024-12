Salvini e Tajani, botta e risposta su don Sturzo "federalista impenitente" Come i polli di Renzo, i due vice presidenti del Consiglio continuano a beccarsi senza scopo

"Sentivo citare dall'amico Antonio Sturzo che sicuramente fa parte della storia e del patrimonio dei valori del nostro paese, Sturzo che si definiva federalista impenitente e quindi il tema dell'autonomia, della vicinanza ai territori, della sussidiarietà, dei maggiori poteri riconosciuti le regioni nel nome del merito. Ecco io penso che questo sia uno degli elementi che potranno e dovranno fare l'Italia più moderna".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento con l'assemblea nazionale di Noi Moderati in corso a Roma. "Se anche lui si riconosce in Sturzo io sono contento", risponde poi il leader di Fi Antonio Tajani, incalzato dai cronisti mentre lascia l'assemblea dove era l'unico dei leader della coalizione in presenza.

