Casette in legno prefabbricate: guida alla scelta Ecco gli aspetti che è necessario tenere in considerazione in vista di un acquisto

Una casetta in legno prefabbricata è un elemento che può contribuire a migliorare l’aspetto del giardino di casa, aiutando a tenerlo in ordine e curato. Le strutture in pannelli fanno della funzionalità il proprio punto di forza, e al tempo stesso si rivelano molto eleganti: per questo vale la pena di prenderle in considerazione, approfittando anche della facilità con la quale si possono montare e della versatilità che le caratterizza. Quali sono, dunque, gli aspetti che è necessario tenere in considerazione in vista di un acquisto?

Lo spazio a disposizione e le dimensioni

Bisogna partire, in primis, da una valutazione accurata dello spazio che si ha a disposizione e delle dimensioni delle casette di legno a cui si potrebbe essere interessati. Ipotizzando di avere a che fare con un giardino di dimensioni medie, si può rivelare più che sufficiente una casetta da 3 x 2 metri; se lo spazio disponibile è inferiore, invece, va più che bene una casetta da 2 x 2 metri. Certo, bisogna anche avere in mente il tipo di utilizzo che si intende fare della casetta. Volendo ottenere un riparo per le bici o per le moto, è inevitabile ricorrere a una casetta più grande, in grado di accogliere uno o addirittura più mezzi di trasporto. Una struttura di dimensioni inferiori, d’altro canto, basta se c’è solo bisogno di depositare pochi attrezzi da giardino.

Quali aspetti valutare prima di un acquisto

Come avviene per qualsiasi tipo di acquisto, anche per le casette in legno prefabbricate non si può non tenere conto del budget di partenza che ci si può permettere di investire. Attenzione, però, perché al di là del costo di acquisto iniziale bisogna tenere conto anche dei costi di manutenzione che dovranno essere sostenuti nel corso del tempo. A questo scopo, è essenziale programmare il budget in modo realistico, tenendo conto di tutte le spese, così da evitare brutte sorprese.

L’isolamento termico

Un altro dei parametri su cui ci si deve basare quando si vuol scegliere una casetta è quello relativo all’isolamento termico. Un isolamento adeguato consente di beneficiare di una temperatura piacevole tanto nei mesi caldi quanto nei mesi freddi dentro la casetta. Vale la pena di privilegiare, a tal proposito, il legno: un materiale perfetto per affrontare anche temperature estreme. Nel caso in cui venga trattato in modo adeguato, inoltre, il legno si rivela molto resistente agli agenti atmosferici a cui inevitabilmente sarà esposto.

Le casette a pannelli

Il mercato mette a disposizione una vasta gamma di tipologie di casette fra cui scegliere: i modelli a pannelli, in particolare, riscuotono un grande successo in virtù della loro modularità, che si riflette nella grande facilità di installazione che li caratterizza. La struttura modulare è dovuta alla presenza di pannelli prefabbricati, facili da assemblare direttamente sul posto. Questo vuol dire che non c’è bisogno di manodopera specializzata; la casetta può essere montata facilmente, e nel giro di breve tempo, direttamente in giardino. Una soluzione alternativa può essere individuata nelle casette in tronchi, che si contraddistinguono per un aspetto naturale e rustico; tuttavia il loro assemblaggio è più impegnativo, non solo in termini di tempo ma anche in relazione alle competenze richieste. Per altro, le casette in tronchi non assicurano una flessibilità ottimale per dimensioni e design.

Il catalogo di Lecasettedilegno.it

Un ricco e variegato assortimento di casette in legno può essere trovato nell’e-commerce di Lecasettedilegno.it, realtà che si occupa della progettazione e della vendita di casette in legno in grado di abbellire qualsiasi tipo di giardino. Il catalogo mette a disposizione modelli capaci di soddisfare le esigenze più diverse, non solo dal punto di vista dello stile ma anche grazie all’impiego di sistemi di montaggio all’avanguardia.