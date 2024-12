Autonomia differenziata ko e il referendum per la sua abrogazione si farà il quesito rimane tecnicamente valido, rendendo improbabile che venga dichiarato inammissibile

La questione dell'autonomia differenziata è tornata al centro del dibattito politico con l’attenzione rivolta al referendum proposto dalle opposizioni contro la cosiddetta “legge Calderoli”. Nonostante la recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge senza intaccarne l'impianto generale, il quesito referendario rimane tecnicamente valido, rendendo improbabile che venga dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione o dalla Consulta. Solo una revisione radicale della legge potrebbe portare al suo superamento.

Il contesto normativo e la sentenza della Consulta

La sentenza della Corte costituzionale rappresenta un punto di svolta nell’applicazione dell’autonomia differenziata, introducendo una serie di principi fondamentali che ne regolano l’attuazione. Pur non abrogando la legge Calderoli, la Corte ha posto l'accento su valori come la solidarietà, la sussidiarietà e l'unità della Repubblica, riaffermando il rapporto indissolubile tra autonomia regionale e coesione nazionale. L’intervento correttivo della Consulta ha quindi delineato un modello di “autonomia cooperativa”, escludendo derive che potrebbero minare il principio di uguaglianza o creare disparità territoriali ingiustificabili.

Uno dei punti chiave toccati dalla sentenza è il principio di adeguatezza delle risorse finanziarie, ribadendo che le regioni non possono sottrarsi al dovere solidaristico di partecipare al bilancio nazionale. Questo vincolo costituisce un argine contro possibili tentativi di “regionalismo corsaro”, evitando che alcune regioni accumulino privilegi a discapito di altre.

La validità del referendum

Secondo il quadro normativo attuale, il referendum rimane un’opzione concreta. La Cassazione sarà chiamata a verificare la validità delle firme raccolte, mentre la Consulta dovrà pronunciarsi sulla compatibilità del quesito con la Costituzione. L’elemento cruciale è che la legge Calderoli, sebbene parzialmente modificata dalla Corte, è ancora in vigore. Questo rende improbabile una dichiarazione di inammissibilità del referendum, contrariamente a quanto spera parte della maggioranza di governo.

Per rendere il quesito superato, sarebbe necessario un intervento legislativo radicale, che modifichi profondamente la normativa esistente, trasformandola in una nuova legge. Tuttavia, un’operazione del genere richiederebbe una volontà politica condivisa tra maggioranza e opposizione, uno scenario che appare al momento poco realistico.

Il ruolo della Consulta a gennaio

A gennaio, la Corte costituzionale valuterà se la legge Calderoli possa essere considerata una norma “costituzionalmente necessaria” o se, in quanto tale, possa essere esclusa dal referendum per violazione dell’articolo 75 della Costituzione. Tuttavia, la legge Calderoli, pur essendo legata alla disciplina dell’autonomia differenziata prevista dalla Costituzione, non sembra soddisfare i requisiti di necessità costituzionale. Allo stesso modo, il fatto che sia citata nella legge di bilancio non ne determina automaticamente l’inammissibilità, poiché ciò non implica un aumento diretto della spesa pubblica.

Prospettive future

Indipendentemente dall’esito del referendum, il percorso verso l’autonomia differenziata dovrà rispettare i criteri indicati dalla Corte costituzionale. La sentenza ha tracciato una linea chiara tra autonomia regionale e unità nazionale, riaffermando il ruolo centrale dello Stato nel garantire uguaglianza e coesione tra i territori. Qualunque sia l’evoluzione normativa, rimane evidente che le regioni non possono agire in modo autonomo senza considerare il contesto nazionale e i vincoli solidaristici che ne derivano.

La vicenda dell’autonomia differenziata rappresenta quindi un banco di prova per il sistema politico italiano, chiamato a trovare un equilibrio tra le istanze di maggiore autonomia e la necessità di preservare l’unità della Repubblica. Al centro di questa sfida vi è la capacità di coniugare innovazione e rispetto dei principi costituzionali, in un dialogo che coinvolga tutte le forze politiche e le istituzioni.