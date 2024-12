TeamSystem Legal AI: l’intelligenza artificiale per il lavoro degli studi legali Innovazione e sicurezza al servizio del settore legale: come l'AI semplifica il lavoro quotidiano

Il settore legale, tradizionalmente considerato tra i meno inclini all’adozione tecnologica, sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale. Negli ultimi 12 mesi, l’introduzione dell’intelligenza artificiale negli studi legali ha registrato una crescita significativa, segno di un cambiamento in atto. Ora, una nuova suite basata sull’AI promette di accelerare questa trasformazione, ottimizzando il lavoro quotidiano e migliorando l’efficienza operativa.

Un’AI al servizio dei professionisti

La suite TeamSystem Legal AI è progettata per affiancare i professionisti del settore, potenziandone le capacità e semplificando processi complessi. “L’intelligenza artificiale non sostituirà il controllo umano, ma lo rafforzerà. È un’occasione straordinaria per innovare e crescere”, spiega Cristiano Zanetti, General Manager della BU Market Specific di TeamSystem.

Le funzionalità principali si concentrano su tre aree strategiche:

Gestione avanzata dei documenti : analisi, confronto e ricerca di informazioni anche in grandi archivi documentali;

: analisi, confronto e ricerca di informazioni anche in grandi archivi documentali; Automazione di attività ripetitive : dalla creazione di anagrafiche fino all’aggiornamento di calendari e timesheet, riducendo il carico operativo;

: dalla creazione di anagrafiche fino all’aggiornamento di calendari e timesheet, riducendo il carico operativo; Redazione intelligente di atti legali: a partire da modelli preesistenti, garantendo maggiore precisione e velocità.

Un aspetto cruciale di questa soluzione è la sicurezza dei dati. I server che ospitano le informazioni sono localizzati all’interno dell’Unione Europea, garantendo così il massimo rispetto delle normative in materia di privacy e protezione. Questo rende la piattaforma particolarmente affidabile per professionisti e aziende.

Il futuro è già tracciato

Entro il 2025, la piattaforma sarà ulteriormente arricchita con funzionalità avanzate, come la generazione automatica di atti standard e contratti. Questi strumenti permetteranno agli studi legali di risparmiare ancora più tempo e risorse, dedicandosi maggiormente alle attività a maggior valore aggiunto, come la consulenza strategica e l’assistenza ai clienti.

La visione a lungo termine non si limita a semplificare i processi esistenti, ma mira a trasformare radicalmente il modo in cui il settore opera, rendendo l’AI un supporto fondamentale per i professionisti. Grazie a questi sviluppi, la suite promette di diventare un punto di riferimento per l’innovazione legale, aprendo la strada a una nuova era di efficienza e competitività per l’intero settore.

Un impegno costante verso l’innovazione

Dietro questa suite c’è l’investimento strategico di 250 milioni di euro in intelligenza artificiale, parte di una visione aziendale più ampia volta a integrare tecnologie all’avanguardia nell’ecosistema digitale: dai gestionali al cloud, fino alla gestione dei pagamenti e alla firma digitale.

Con questa iniziativa, il mondo legale si avvicina a un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa un alleato indispensabile, trasformando sfide complesse in opportunità di crescita.