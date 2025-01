Quale direzione prenderà l’economia digitale dal 2025? Il 2025 sarà sicuramente un anno importante per diverse nuove tecnologie

Ormai l’economia digitale si sta evolvendo rapidamente e il 2025 sarà sicuramente un anno importante per diverse nuove tecnologie che stanno riscrivendo le sorti del mondo del lavoro.

Tra le professioni che consentono di guadagnare soldi online ci sono sicuramente l’e-commerce, la consulenza online, il dropshipping, ma anche i grandi classici lavori digitali già affermati nel settore della creatività, come la creazione di un blog, lo sviluppo delle app e diventare influencer. Ogni singola professione digitale disegna una nuova direzione dello sviluppo tecnologico e soprattutto cambia le dinamiche dei nuovi strumenti interattivi, sempre più integrati nelle mansioni professionali.

Intelligenza Artificiale come nuovo strumento interattivo

Ecco il nuovo software che è diventato imprescindibile per qualsiasi attività professionale, l’Intelligenza Artificiale, che dal 2025 imprimerà ancora di più le sue caratteristiche anche all’interno dello specchio economico finanziario globale.

Da semplice bot di risposta automatica, l’IA si sta evolvendo anche come un vero e proprio motore di ricerca ed è già operativa nei settori del marketing, della sanità, logistica e finanza, oltre che negli usi più classici, come la creazione di testi, video e disegni.

I trend chiave dell’IA per i prossimi anni saranno gli assistenti virtuali, le applicazioni per la personalizzazione del user experience e anche i sistemi decisionali automatizzati.

Metaverso ed evoluzione del lavoro digitale

Dopo qualche incertezza iniziale il Metaverso si sta affermando sempre di più come un trend che determinerà l’economia globale nei prossimi anni, perché diverse imprese e brand già stanno investendo nella creazione di esperienze immersive VR non solo per il commercio e l’intrattenimento, ma anche per la didattica delle scuole e università.

Di conseguenza, anche il lavoro digitale accompagnerà questo cambiamento con un trend di ricerca che spingerà verso le professioni per gestire, creare, collaudare, controllare i software del Metaverso.

Dal 5G al 6G

Soprattutto con il Metaverso, il 5G è diventato fondamentale e determinerà le dinamiche economiche nei prossimi anni, consentendo connessioni più veloci, affidabili e incentivando le app per veicoli autonomi.

L’obiettivo è quello di arrivare al 6G per ottimizzare ancora di più l’utilizzo dei software e migliorare il focus sulla sostenibilità.

Economia sostenibile e riduzione dell’impatto ambientale

Dal 2025 l’economia digitale sarà caratterizzata da innovazioni tecnologiche senza precedenti e soprattutto da una maggiore attenzione alla sostenibilità, con una notevole espansione delle opportunità lavorative in settori emergenti. Tuttavia, le sfide legate alla regolamentazione e alla sicurezza rimarranno temi particolarmente importanti da affrontare.

Questo sarà un anno chiave in tema di sostenibilità ambientale, i trend green nel prossimo futuro privilegiano le soluzioni per ridurre lo spreco di risorse ambientali, ma soprattutto privilegiano le aziende green. Ogni brand è chiamato a ottimizzare l’energia e promuovere il riciclo.

Finanza decentralizzata e blockchain

Ecco un’altra direzione importante che l’economia digitale prenderà dal 2025 in poi, perché la tecnologia blockchain verrà adoperata nel sistema finanziario che diventerà decentralizzato.

Tra i trend dei prossimi anni ci saranno contratti più sicuri, ma anche una migliore regolamentazione finanziaria, maggiore diffusione di valute digitali emesse dalle banche centrali e anche più opportunità di prestiti peer - to - peer e investimenti.