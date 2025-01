Terzo mandato, Sala: «D'accordo con Luca Zaia e Vincenzo De Luca» Il sindaco di Milano si schiera con i governatori che contestano la presa di posizione del Governo

Sul limite del terzo mandato per i presidenti di Regione "sono d'accordo con Luca Zaia (presidente del Veneto, ndr) e con Vincenzo De Luca (presidente della Campania ndr.). Questo limite non dovrebbe esserci per i sindaci". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo a Rtl 102.5 in collegamento video. In Europa "nessun Paese ha limiti di mandato dei sindaci - ha continuato il primo cittadino - a eccezione del Portogallo, che ha, comunque, tre mandati, mentre noi ne abbiamo due". Poi "ci vengono a dire che c'e' un'eccessiva concentrazione di poteri", ha evidenziato. "Ci sono il consiglio comunale e regionale, organismi di controllo, i giudici, la Corte dei Conti e il supremo controllore che e' l'elettore, per cui non va bene e ha ragione Zaia". "Prendere lezione da chi da 30 anni e' in Parlamento, anche no", ha concluso.