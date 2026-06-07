Dua Lipa, nozze da superstar nella Bagheria del Gattopardo Seconda festa siciliana per la pop star con Elton John e Donatella Versace

La festa è cominciata dietro cancelli chiusi, telefoni consegnati, strade presidiate e un riserbo quasi assoluto. Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Villa Valguarnera, a Bagheria, per la tappa più scenografica delle celebrazioni siciliane dopo la cerimonia civile privata a Londra. La dimora settecentesca, tra le più celebri della provincia di Palermo, è diventata per un giorno il centro del mondo del pop, della moda e del cinema. Secondo le ricostruzioni internazionali, il matrimonio siciliano ha richiamato circa duecento invitati e un’organizzazione da grande evento privato.

Una villa chiusa al mondo

L’area attorno a Villa Valguarnera è stata isolata dal primo pomeriggio, con accessi controllati per residenti, attività commerciali e personale autorizzato. Dentro, la festa ha seguito il ritmo delle grandi nozze internazionali: nuovo scambio di promesse, cena nelle sale storiche, dettagli personalizzati per gli ospiti e dj set all’aperto fino all’alba. Per limitare la diffusione della musica oltre il perimetro della villa sarebbe stato predisposto un sistema audio calibrato, mentre a lavoratori e addetti è stato chiesto di lasciare i cellulari all’ingresso.

Tra gli ospiti confermati dalle cronache figurano Elton John, Donatella Versace, Charli XCX, George Daniel, Mark Ronson, Grace Gummer e Joe Alwyn. Le voci sulla presenza di Madonna hanno alimentato l’attesa per tutta la giornata, ma non hanno trovato conferme solide. Elton John avrebbe anche omaggiato la coppia con una performance durante le celebrazioni, trasformando il ricevimento in uno dei momenti mondani più osservati dell’anno.

Bagheria tra orgoglio e disagi

L’arrivo della macchina organizzativa ha diviso la città. Da una parte l’orgoglio per una vetrina internazionale capace di portare Bagheria sulle pagine dei giornali stranieri; dall’altra le proteste di alcuni residenti e commercianti per chiusure, controlli e limitazioni alla circolazione. Il sindaco Filippo Maria Tripoli ha difeso il piano di sicurezza, sostenendo che un evento di questo livello richiedesse misure straordinarie e che la città dovesse cogliere l’occasione per valorizzare il proprio patrimonio.

Le polemiche erano iniziate già a Palermo, dove le celebrazioni precedenti avevano trasformato alcuni spazi del centro storico in luoghi riservati agli invitati. Anche lì, accanto alla curiosità per la presenza di star e ospiti internazionali, si erano registrate lamentele per una città percepita da alcuni come troppo compressa dalle esigenze del matrimonio.

Il caso Telegraph e la ferita dell’immagine

A pesare sul clima è arrivato anche il titolo del Telegraph, che ha associato Bagheria alla storia mafiosa del territorio. Il presidente della Regione Renato Schifani ha chiesto agli sposi di prendere le distanze da quella rappresentazione, giudicata offensiva per una comunità che rivendica il proprio riscatto civile e culturale. Il titolo è stato poi modificato, ma la polemica ha lasciato il segno perché ha toccato un nervo scoperto: il modo in cui la Sicilia viene raccontata all’estero, spesso sospesa tra bellezza, stereotipo e memoria criminale.

Villa Valguarnera, la vera protagonista

Oltre il clamore delle nozze, resta la forza del luogo. Villa Valguarnera è una delle grandi residenze aristocratiche di Bagheria, città di ville, giardini, memorie nobiliari e ferite urbanistiche. I suoi saloni affrescati, i giardini e l’affaccio verso il mare raccontano una Sicilia settecentesca che ha attraversato abbandoni, trasformazioni e rinascite. La presenza di Dua Lipa e Callum Turner può diventare una cartolina effimera oppure un’occasione più seria: riportare attenzione su un patrimonio che avrebbe bisogno di cura, accessibilità e progettualità culturale.

Il matrimonio dell’anno, alla fine, ha prodotto due immagini opposte. La prima è quella della festa blindata, esclusiva, irraggiungibile. La seconda è quella di Bagheria che, per qualche ora, ha mostrato al mondo una parte della propria bellezza più fragile e potente. Starà alla città, e alla Sicilia, decidere se questa luce resterà solo un riflesso mondano o diventerà qualcosa di più duraturo.