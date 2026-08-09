Notte di San Lorenzo 2026, quando vedere davvero le stelle cadenti Il 10 agosto resta la notte simbolo, ma il massimo delle Perseidi arriverà tra il 12 e il 13

La tradizione indica il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, come l'appuntamento per eccellenza con le stelle cadenti. Dal punto di vista astronomico, però, il momento più favorevole per osservare lo spettacolo delle Perseidi non coincide necessariamente con quella data. Nel 2026 il massimo dell'attività è atteso nella notte tra il 12 e il 13 agosto, quando il cielo offrirà anche condizioni particolarmente favorevoli per la presenza della Luna nuova.

Per chi vuole affidare un desiderio a una scia luminosa, quindi, il consiglio è di non limitare l'osservazione alla sera del 10 agosto. Le Perseidi sono già attive e continueranno a essere visibili per buona parte del mese, con una crescita dell'attività man mano che ci si avvicina al massimo.

Il picco tra il 12 e il 13 agosto

Secondo il calendario 2026 della International Meteor Organization, il massimo delle Perseidi cade il 13 agosto. Le ore più interessanti saranno quindi quelle comprese tra la tarda serata del 12 e l'alba del giorno successivo. Anche le notti immediatamente precedenti possono però regalare numerose meteore.

Il 2026 si presenta come un'annata particolarmente favorevole. Il 12 agosto la Luna sarà infatti nuova, eliminando quasi completamente il disturbo provocato dalla sua luminosità. È un vantaggio importante perché le meteore più deboli, spesso cancellate dal chiarore lunare, potranno emergere con maggiore facilità in un cielo sufficientemente buio.

In condizioni ideali e lontano dalle luci artificiali, le Perseidi possono produrre un'attività molto intensa. Il numero effettivamente osservabile dipende tuttavia dalla limpidezza del cielo, dall'inquinamento luminoso, dalla posizione dell'osservatore e dall'ora scelta.

Perché vediamo le Perseidi

Quelle che comunemente chiamiamo stelle cadenti non sono stelle. Si tratta di minuscoli frammenti lasciati nello spazio dalla cometa 109P/Swift-Tuttle. Ogni estate la Terra, percorrendo la propria orbita intorno al Sole, attraversa la regione nella quale sono disseminati questi detriti.

Quando le particelle entrano nell'atmosfera terrestre a grande velocità si riscaldano e producono le scie luminose visibili per pochi istanti nel cielo. Il nome Perseidi deriva dalla posizione del loro radiante, cioè il punto dal quale le meteore sembrano provenire prospetticamente, situato nella zona della costellazione di Perseo.

Lo sciame è osservabile per diverse settimane. Nel 2026 le principali indicazioni astronomiche collocano il periodo di attività tra luglio e la seconda parte di agosto, con la concentrazione maggiore proprio intorno al 12 e 13 agosto.

Dove e come guardare il cielo

Non servono telescopi o binocoli. Per osservare le Perseidi lo strumento migliore resta l'occhio umano, capace di controllare contemporaneamente un'ampia porzione di cielo. L'ideale è raggiungere una zona lontana dall'illuminazione urbana, come una spiaggia poco illuminata, una zona di campagna o un'area montana.

Una volta arrivati è utile concedere agli occhi almeno venti minuti per adattarsi al buio ed evitare di controllare continuamente smartphone o altre fonti luminose. Guardare esclusivamente verso la costellazione di Perseo non è necessario: le scie possono comparire praticamente in qualsiasi punto della volta celeste.

Le ore migliori tendono a essere quelle della seconda parte della notte e prima dell'alba, quando il radiante delle Perseidi si trova più alto sull'orizzonte per gli osservatori dell'emisfero settentrionale.

Un agosto eccezionale per gli appassionati del cielo

Il massimo delle Perseidi arriverà quest'anno in coincidenza con un altro grande evento astronomico. Il 12 agosto 2026 si verificherà infatti un'eclissi totale di Sole, visibile come totale soltanto lungo una determinata fascia del pianeta e come parziale da altre aree. La Luna nuova che renderà possibile l'eclissi sarà la stessa che, poche ore dopo, garantirà un cielo particolarmente scuro per l'osservazione delle meteore.

La notte del 10 agosto conserva quindi tutto il proprio significato culturale legato a San Lorenzo, ma chi cerca le condizioni astronomiche migliori dovrà tenere gli occhi rivolti al cielo soprattutto nelle notti successive. Meteo permettendo, quella tra il 12 e il 13 agosto sarà il vero appuntamento da non perdere.