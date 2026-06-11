Borgo Mezzanone, un corso di informatica gratuito aperto alla comunità Il servizio stazione di posta promuove il percorso di formazione il 12, 19 e 26 giugno

Un corso di informatica di base gratuito aperto a tutta la comunità di Borgo Mezzanone, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze digitali di base necessarie per utilizzare il computer, navigare in Internet, comunicare online e accedere ai principali servizi digitali in modo autonomo e sicuro. L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività del “Centro Servizi Stazioni di Posta” che opera a Borgo Mezzanone già da diversi mesi, ponendo al centro dell’intervento i temi dell’inclusione, della partecipazione e della cura dei beni comuni. Il corso si svolgerà nelle giornate di venerdì 19 e 26 giugno 2026, dalle ore 16.30 alle 19.00 nella sede in Viale delle Rose n. 35.

Stazione di Posta nasce come luogo di prossimità, di prima accoglienza e di orientamento, rivolto a persone che vivono situazioni di fragilità sociale, economica o abitativa.

Non si tratta di un semplice sportello, ma di uno spazio aperto in cui potersi avvicinare ai servizi in modo semplice e diretto, senza barriere e con la certezza di trovare un ascolto competente e non giudicante. Il corso di informatica di base gratuito si inserisce tra gli interventi messi in atto per favorire una maggiore inclusione sociale e partecipazione attiva degli abitanti della borgata. Conoscenza delle principali componenti hardware (monitor, tastiera, mouse, stampante) e del loro funzionamento, utilizzo del sistema operativo, videoscrittura, internet e navigazione web, creazione e gestione di un account e-mail, invio e ricezione di messaggi e allegati e tanto altro, saranno al centro del percorso aperto gratuitamente a tutta la comunità che vorrà colmare le lacune informatiche.

Frutto di una co-progettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’ats composta da cooperativa sociale Medtraining (ente capofila), Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone Odv, Proloco Borgo Mezzanone Aps, Associazione culturale Fatoma Yaiw, il “Centro servizi Stazioni di Posta” è sostenuto dal Pnnr – Missione 5 – Componente 2.2 Sub Investimento 1.3.2 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Il progetto Stazioni di Posta, infatti, vuole favorire la creazione di una rete di supporto alla popolazione senza dimora e in povertà estrema, finalizzata alla riduzione della marginalizzazione e al miglioramento nell’accesso ai servizi territoriali, costituita da una serie di azioni coordinate e integrate che coinvolgano diversi attori, tra cui enti pubblici, organizzazioni non profit, servizi sociali e comunità. Il servizio è operativo nella sede di Borgo Mezzanone in Viale delle Rose 35 dal lunedì al venerdì dalle ore 10-13 e dalle ore 15-19.